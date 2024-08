Madre de “La Rubia” suplica perdón a familiares del matrimonio muertos en accidente

Equipo de Periodistas

Agosto 27, 2024 09:11 AM

La madre del influencer nicaragüense Carlos Sandoval, conocido como “La Rubia”, en TikTok, pidió perdón la noche del lunes por el accidente mortal en el que su hijo estuvo involucrado y que provocó la muerte de un matrimonio rivense, la madrugada del domingo. Según el informe policial, Sandoval conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad.

“Buenas noches, soy la mamá de La Rubia, de Carlos Alberto Sandoval Molina , quiero pedirles una disculpa en nombre de él porque él no quiso hacer eso y nadie sabía lo que iba a pasar”, expresó la madre de Sandoval en un video publicado en el canal de TikTok, de La Rubia.

“Me duele mucho lo que pasó, mis condolencias para la familia y quiero que entiendan que también mi dolor es grande porque mi hijo no es una persona vaga, él hace sus tiktoker para sobrevivir”, lamentó la mujer.

“Les pido el gran favor que lo perdonen porque sinceramente a como tienen el dolor ustedes también lo tengo yo y les pido una gran disculpa”, enfatizó la madre de Sandoval.

Asimismo, la familiar agradeció las muestras de solidaridad que han recibido de algunas personas.

“Lo que le pasó a mi hijo le puede pasar a cualquiera y gracias por su apoyo”, concluyó.

Este lunes fueron sepultados Jaiminton Alberto Pérez Hernández y Ana Cecilia Echaverri Ciesar , quienes perdieron la vida en el accidente de tránsito ocurrido en Rivas la madrugada del domingo.

Según familiares de las víctimas, Sandoval intentó huir de la escena y fue detenido por lugareños. Sin embargo, este joven se grabó en un video que compartió en redes sociales mientras estaba retenido en una patrulla policial.

“Acabo de tener un accidente de tránsito, acabo de chocar no sé con qué porque no tenían luces, los oficiales me confirman que maté a dos personas. Lo siento mucho por los familiares , no fue mi intención”, dijo el influencer.

El caso de Carlos Sandoval “La Rubia” continúa generado una repercusión mediática. Su condición de figura pública ha intensificado el debate, con otros creadores de contenido alzando la voz en su defensa. Incluso el jefe policial de Rivas reconoció haber recibido numerosas llamadas solicitando información sobre el caso. A pesar de ello, la familia de las víctimas clama por justicia y exige que este suceso sirva como precedente.