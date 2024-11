Niño nicaragüense fallece en deslizamiento de tierra en Costa Rica

Equipo de Periodistas

Noviembre 08, 2024 11:09 AM

Dylan, un niño nicaragüense de cuatro años, perdió la vida de manera trágica la tarde del jueves en San Diego de Tres Ríos, Costa Rica. El menor, quien había llegado al país hacía quince días con su familia, se encontraba durmiendo en una vivienda improvisada cuando un deslizamiento de tierra sepultó la estructura.

Según testigos, la tierra saturada de agua cedió debido a la intensa lluvia, arrastrando consigo la vivienda. Familiares y vecinos intentaron desesperadamente rescatar al niño, pero la fuerza de la naturaleza fue superior. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, Dylan fue declarado sin vida en el lugar.

"No se pudo hacer nada" para salvarlo

“El menor fue extraído por familiares y abordado por paramédicos de Cruz Roja; posteriormente, se trabajó con el niño porque entró en paro cardiorrespiratorio, sin embargo, no se pudo hacer nada y se declaró sin signos de vida en el lugar”, dijo Jonny Ramírez, paramédico de Cruz Roja al medio local Teletica.

Esta versión también fue confirmada por familiares del menor quienes afirmaron al mismo medio que intentaron salvar al pequeño pero la fuerza de la naturaleza fue superior.

“Cayó el barranco ahí arriba, en eso estaba el niño adentro, le cayó encima toda la tierra, ya no pude hacer nada, yo traté de sacarlo, pero era mucha la fuerza, comencé a pedir ayuda, pero no pude hacer nada, se me murió”, contó Marco García, tío del menor fallecido.

“Era un amiguito mío, yo bromeaba con él, yo le decía: ‘¿Se bañó su papá?’ y él me respondía: ‘No, no se bañó’, era muy amable, me da mucho pesar, lo que pasó fue terrible, ellos tenían como 15 días de venir acá”, relató José Antonio Calero, vecino.

La humilde casa, construida con madera y latas, se encontraba en una zona de alto riesgo, colindante con una montaña. Según Daniel Malavassi, del Comité Municipal de Emergencias (CME) de La Unión, la vivienda donde ocurrió el incidente no contaba con los permisos correspondientes y su ubicación la hacía altamente vulnerable.