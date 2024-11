Adolescente reportada como desaparecida es encontrada sin vida en El Viejo, Chinandega

Equipo de Periodistas

Noviembre 23, 2024 05:44 PM

En Chinandega se reportó la desaparición de una adolescente de 14 años, en una zona rural del municipio El Viejo. El sitio web de la oficialista Radio Ya, informó que la menor de edad fue asesinada y posteriormente quemada, el crimen es investigado por la policía.

La adolescente de iniciales O.S. D tenía 14 años de edad, y fue reportada como desaparecida desde el miércoles 20 de noviembre. En un post de facebook se informó que "desapareció el miércoles a las 07:00 pm, mientras iba camino a casa en la comarca Buena Vista, Congo, Chinandega. La mamá encontró sus chinelas en una quebrada y está poniendo la denuncia", se alertó en la publicación.

Esta mañana de sábado, en la misma comarca, fueron encontrados restos humanos, preliminarmente se conoció que las autoridades determinaron que los restos corresponden a la menor de edad desaparecida. El autor del crimen intentó quemarlos a la orilla de un árbol pero no logró desaparecerlos.

Entre lágrimas Kenys Díaz, madre de la menor, vio cómo los restos eran retirados en sacos por la policía, para trasladarlos al Instituto de Medicina Legal y determinar la causa de muerte.

En su perfil de facebook una pariente de la adolescente escribió dolorosas palabras de despedida "Me quitaron uno de mis hijos. Me quitaron la oportunidad de verte crecer, Me quitaron al ser más inocente... a un amor puro. Esta semana viajó a realizar la celebración de vida de mi niña,ella quería quince años,aunque no pude recuperar tu cuerpo, tendrás una ceremonia inolvidable. Te amo mi sol", se lee en el post.

La familia estaba ilusionada por los quince años que la víctima cumpliría en enero próximo "Gracias a los Asociación De Comunicadores De San Marcos ellos le dieron seguimiento en cuanto no más a la noticia", dijo otro familiar.

La tarde de este sábado se conoció de la detención de un familiar de la adolescente. El nombre del detenido no ha trascendido.