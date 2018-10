POLICIA DE ESTELI ESCLARECE ASESINATOS QUE SE DIERON EN LA TRINIDAD

9:36 a.m.

El comisionado Mayor Alejandro Ruiz Martínez informó que los casos fueron esclarecidos al capturar a José Daniel Cruz Amador de 34 años conocido como culebraautor del asesinato en perjuicio de la señora Paula del Rosario Gámez Alaniz de 47 años. El presunto autor mató al atacarla con arma blanca y golpes dentro de su pulpería para robarle dinero en efectivo, hecho que se registró el 29de diciembre del año 2014 después que la víctima se presentara a su casa a cobrarle 500 córdobas que le debía. Al detenido se le ocupó una cacha de machete que utilizó para cometer el crimen, un manuscrito con un lápiz en el que le decía que la mataría porque se la había pegado algo que de acuerdo a pobladores deno tiene credibilidad porque la ahora occisa no tenía ninguna relación amorosa con él. La Médico Forense, doctora Karla Rosales mediante revisión del cadáver determinó que la señora Paula del Rosario Gámez Alaniz no fue víctima de violación solo de tocamiento, sostuvo el Comisionado Alejandro Ruiz Martínez quien agregó que la víctima si presentaba lesiones defensivas en sus brazos. Agregó que la víctima trató de defenderse y prueba de ello es que José Daniel Cruz Amador presentaba lesiones en su rostro, los brazos y la cadera. José Daniel Cruz Amador había purgado una pena de cinco años por un homicidio doloso que en el 25 de diciembre del año 2008 ejecutó en perjuicio de Osman Salazar Blandón en el parque de La Trinidad y aprovechando un beneficio que le otorgó la justicia nicaragüense asesinó a Paula del Rosario Gámez Alaniz, la que habitaba en el barrio El Rosario de la ciudad del pan. La culebra al hablar ante medios locales y nacionales negó haber cometido el crimen aunque reconoció que le debía a la víctima 500 córdobas pero jamás le haría daño a alguien por no pagar. La Policíatambién esclareció el asesinato ocurrido el 3 de enero de este año en contra de Luis Ángel Salgado Zamora de 16 años conocido como el pollito al capturar al presunto autor de nombre José Ángel Dávila Castillo de 51 años alias el chango. Este elemento armado de un cuchillo mató al adolescente al asestarle una puñalada en la tetilla izquierda que le perforó el pulmón y el corazón cuando dormía en una banca de losNuevo Amanecer del barrio El Rosario de La Trinidad. Las investigaciones policiales revelan que el chango mató al adolescente porque según él le había robado dos bicicletas y un celulares, hechos que había denunciado, dijo el jefe departamental de la Policía Nacionalquien agregó que presenta como evidencia la declaración de seis testigos, una gorra y un pantalón con manchas hemáticas y los resultados del ADN. El presunto autor Luis Ángel Salgado Zamora al ser abordado por periodistas de medios locales y nacionales confesó haber matado al adolescente por los robos que le había hecho aunque manifestó que lo hizo en estado de ebriedad y que ahora está arrepentido. Fuente : Telenorte Esteli.