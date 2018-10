28, Enero, 2015 28, Enero, 2015 2:36 a.m. 2:36 a.m.

RECIÉN NACIDA FUE LANZADA A LETRINA POR SU MADRE

Relatos de terror fue lo que escucharon ayer vecinos del barrio "Alexis Argüello", al oír a la adolescente de 17 años de iniciales L.A.G.G. decirle a la Policía cómo dejó caer a su hija de 28 días de nacida en una letrina. Al inicio la joven había reportado como secuestrada a su pequeña. Una vecina sostuvo que la joven confesó ante las autoridades que dejó caer en la letrina a su recién nacida. "Todavía iba llorando (al caer la niña) dijo la chavala fríamente a la Policía, sin ninguna pizca de remordimiento. Aseguró que lo hizo porque discutió con su marido. ¡Todavía no salgo de mi asombro!", afirmó la vecina, quien pidió el anonimato. Los bomberos rescataron este martes a eso de la 1:00 p.m. el cuerpo de la niña en la letrina de la vivienda de Yessenia Martínez, pariente del cónyuge de la joven madre, quien también es adolescente y al momento del hallazgo estaba trabajando en una zona franca. Técnicos forenses levantaron el cuerpecito y lo trasladaron al Instituto de Medicina Legal, mientras la joven madre quedó retenida en la Subdelegación del Distrito III de Policía, donde había interpuesto la denuncia por secuestro. DESPEDIDA "Ella (la adolescente) llegó con la niña hoy (ayer) en la mañana y me dijo que me despidiera de la tierna, porque iba al centro de salud a ponerle la vacuna del mes y podía no volverla a ver. --¿Y el bolso no lo vas a llevar?, le pregunté. --No, porque el doctor me va a regañar que no le doy el pecho, solo pacha, --me dijo y se fue", relató el padre de la adolescente a una radio local, pues con los demás medios no quiso brindar declaraciones. Según el progenitor a raíz del embarazo, su hija desarrolló trastornos mentales. "Iba a pasar consulta, unas sí, otras no, pero estaba mal de la cabeza. No sé qué le pasó, no creo que haya discutido con su marido como dice la gente. Ella se vio bien mal con el embarazo, le dio preeclampsia y hasta el chikungunya, por lo que la operaron de emergencia. A los ocho meses nació la niña", insistió el señor de apellido González. El joven marido llegó al lugar del hallazgo y fue retenido por la Policía para efectos de investigación. A las 10:00 a.m., la adolescente llegó a interponer denuncia por secuestro a la Policía y dijo que una mujer pelo amarillo y tatuada inició conversación con ella dentro de una ruta urbana, cuando ella iba rumbo al centro de salud de San Judas y al bajarse de la unidad de transporte, la mujer la golpeó. "Me dio una patada en la espalda y me golpeó la cabeza, luego me arrebató la niña. Un hombre encapuchado la esperaba en una moto y huyeron", aseveró la joven a las autoridades, lo que fue desvirtuado más tarde. MATERNIDAD TEMPRANA Mayor • Según un estudio del Banco Mundial y la última Encuesta de Demografía y Salud, Nicaragua se mantiene como uno de los cuatro países de América Latina y el Caribe que registra el mayor porcentaje de natalidad en el segmento de 15 a 19 años. Los embarazos en las adolescentes del país ocurren principalmente en las zonas rurales, de acuerdo con la Encuesta de Demografía y Salud, Endesa, 2011-2012. El Banco Mundial advirtió, en el estudio El Embarazo en Adolescentes y Oportunidades en América Latina y el Caribe, que la alta tasa de natalidad entre las jóvenes está asociada al fenómeno de la pobreza y la falta de oportunidades. "El proceso está en la etapa investigativa y se darán a conocer los avances, a través de la oficina de Relaciones Públicas de la Policía”. Comisionada Thelma Collado, segunda jefa del D3-PN. END