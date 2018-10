29, Enero, 2015 29, Enero, 2015 2:37 a.m. 2:37 a.m.

MEDICO CIRUJANO DEMANDADO POR NO OBTENER EL PACIENTE "RESULTADOS DESEADOS"

El cirujano Róger Antonio Guadamuz perdió una batalla prejudicial al ausentarse de manera injustificada a un reconocimiento de firma en el Juzgado Primero Local Civil de la capital, para atender la demanda de una paciente quien pide ser indemnizada, porque su cirugía de canalización de trompas de Falopio no tuvo los resultados deseados. El trámite prejudicial tiene su origen en una demanda ejecutiva con acción de pago promovida por Lesbia Silva Torres contra el galeno, quien según ella le cobró US$18,500 por una intervención quirúrgica que le permitiría poder volver a ser mamá. “Téngase fictamente reconocida por parte del señor Róger Antonio Guadamuz las firmas puestas al pie de los documentos privados en sobre cerrado que le opuso la señora Lesbia del Rosario Silva Torres”, dice la sentencia dictada por el juez José Zepeda Juárez. El término fictamente reconocido significa que la autoridad judicial ha dado validez a un documento presentado por quien promueve la acción prejudicial. SELLO ROBADO El galeno Guadamuz, quien reconoce haber hecho la referida operación a Silva, aclaró que le cobró US$700 y no US$18,500 como sostiene la demandante, agregando que le advirtió que el grado de efectividad de la cirugía era del 50%. “Esa cantidad de 18 mil 500 dólares ni en el hospital más caro de Nicaragua la cobran por una operación de canalización de trompas de Falopio”, asegura Guadamuz. Los documentos fictamente reconocidos en la sentencia son una constancia de atención médica supuestamente extendida por el médico a la demandante con fecha 24 de octubre del 2008. El otro es un pagaré presuntamente firmado y sellado por el cirujano, con fecha del 1 de febrero 2014, donde reconoce la deuda de los US$18,500. Sin embargo, el médico asegura que las firmas que rolan en los citados documentos no son las de él, agregando que su sello fue robado de su consultorio para luego utilizarlo en su contra como prueba. END