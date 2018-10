31, Enero, 2015 31, Enero, 2015 2:03 a.m. 2:03 a.m.

7 CORREDORES DEL CARIBE NORTE ESTÁN AFECTADOS POR EL PARO

Los transportistas del servicio público en el Caribe Norte mantienen suspendido el servicio y los tranques en la ruta hacia Rosita. Advirtieron que mientras no se liberen los buses secuestrados en Greytown, jurisdicción del municipio de Puerto Cabezas, no desalojarán las vías. Guillermina Rodríguez Valle, propietaria de dos unidades de buses que permanecen retenidas en Greytown, advirtió que ya no solo se trata de la liberación de las unidades, sino que “debe haber un compromiso firmado por las autoridades para que ellos puedan operar con tranquilidad y seguridad en el corredor Greytown-Rosita”. Asimismo, Valle explicó que es en ese corredor, donde el señor Domingo Flores es respaldado por el concejal regional Waldo Muller, quieren imponer una unidad más en un tiempo que ellos pueden cubrir. El comisionado Mayor Yuri Valle, jefe de la delegación departamental de la Policía Nacional de Puerto Cabezas y Waspam, aseguró que están trabajando para que los comunitarios dejen salir las unidades, sin embargo, solo lograron ubicar a uno de los tres conductores. FLEXIBLES Por su lado, el jefe de la Delegación Departamental de la Policía del Triángulo Minero, Prinzapolka y Mulukukú, comisionado mayor Oswaldo Pérez Woo, dijo al caer la noche que los tranques se mantienen, pero que los transportistas habían aceptado garantizar el cruce de terceros cada cierto tiempo. “Estamos pendientes para que no hayan alteraciones y prevenir roces, al mismo tiempo garantizar la circulación en base al diálogo con los transportistas, ya que sus demandas las está atendiendo una comisión interinstitucional”, comentó el jefe policial. Alberto González, delegado regional del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, manifestó que una comisión negociadora persuadió a los transportistas para que garantizaran el flujo vehicular en menos tiempo, sobre todo para quienes han recorrido grandes distancias. ENTENDIMIENTO González espera que hoy puedan normalizarse los corredores afectados por el paro, debido que hasta el cierre de esta edición las conversaciones con los demandantes avanzaban “por buen camino”. Los corredores que están paralizados por el paro de transporte en el Caribe Norte son: Rosita-Siuna, Rosita-Bonanza, Rosita-Managua, Rosita-Bilwi, Siuna-Bilwi, Bonanza-Managua, Bilwi-Managua, Waspam-Managua. 7 CORREDORES están afectados por el paro de transporte en el Caribe Norte de Nicaragua. “Estamos pendientes para que no hayan alteraciones y al mismo tiempo garantizar la circulación en base al diálogo con los transportistas, ya que sus demandas las está atendiendo una comisión interinstitucional”, Comisionado mayor Oswaldo Pérez Woo. END