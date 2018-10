02, Febrero, 2015 02, Febrero, 2015 2:34 a.m. 2:34 a.m.

CARIBE NORTE NUEVAMENTE PARALIZADO

Los transportistas del servicio público del Caribe Norte decidieron volver a cerrar esa vía, luego de que una unidad cargada de pasajeros fuera atacada en el corredor Greytown-Rosita, zona donde desde hace más de una semana se vive un conflicto que mantiene afectado a todo el transporte en esta remota zona del país. Alberto González, delegado regional del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, dijo que los transportistas le notificaron que volverían al paro, debido a que no se sentían seguros en el corredor a Greytown. Por su parte Ruperto Martínez, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte Terrestre del Caribe Norte, argumentó que no encontraron el respaldo de la Policía de Bilwi, por lo que decidieron volver a su demanda y aseguró esta vez no levantarán el tranque sino hasta que se resuelva a fondo el conflicto. “Quisimos ser flexibles porque se habían comprometido a garantizarnos la seguridad de nuestros buses en el corredor Greytown-Rosita, pero incumplieron, y ya han atentado incluso contra la vida de los transportistas que se están ganando la vida, por lo que volvimos al tranque y esta vez no vamos a abrir sino hasta que se negocie con alguien que tenga la capacidad de resolver este problema… La verdad no me explico por qué permiten que una persona desestabilice la región”, comentó Martínez. La comisionada Adela Landaverde, segunda jefa de la delegación departamental de la Policía Nacional en Puerto Cabezas y Waspam, al ser consultada sobre los señalamientos de los transportistas sobre la falta de seguridad a las unidades de buses del corredor en conflicto, dijo que ellos tienen un puesto policial en la zona de Sahsa, desde donde están atendiendo ese sector. “Nosotros no hemos tenido ninguna incidencia de disparos a ningún bus de transporte colectivo, ahí hemos estado nosotros en la comunidad, entrando desde Sahsa, patrullando, no hemos tenido ningún disparo a ninguna ruta”, aseguró. ORIGEN DEL CONFLICTO El problema se originó porque el ciudadano Domingo Flores exige se le autorice a operar un bus en el corredor Greytown-Rosita. Martínez reafirmó que exigirán el cumplimiento de la moratoria de concesiones y esta vez no permitirán que otorguen concesiones a personas como el señor Flores. “La verdad que este es un modo de vivir, este señor ha tenido rutas y horas y las vende, y eso no se puede permitir”, sostuvo. A raíz de este problema siete corredores del Caribe Norte son afectados por la crisis que vive el transporte desde hace más de una semana. Entre ellos están la vía Rosita-Siuna, Rosita-Bonanza y Rosita-Bilwi. Cabe señalar que casi a la medianoche del viernes último, los transportistas aglutinados en la Unión de Cooperativas de Transporte Terrestre de la Región Autónoma del Caribe Norte anunciaron la suspensión de los tres tranques que mantenían en la salida de Siuna, Bonanza y Bilwi, y habían anunciado que comenzarían a operar normalmente. END