02, Febrero, 2015 02, Febrero, 2015 2:56 a.m. 2:56 a.m.

PRISIÓN PARA ATACANTE DE EX PAREJA E HIJASTRA

A Oscar Omar Flores Herrera, de 48 años, le decretaron prisión preventiva por los delitos de tentativa de asesinato y femicidio frustrado, luego de agredir a su ex pareja y a su hijastra, el jueves 29 de enero, según la acusación que formuló la Fiscalía en su contra. El sábado, a puerta cerrada y en sala de cirugía de varones del Hospital-Escuela San Juan de Dios, de Estelí, se presentó la juez Lesbia Tinoco Castellón, titular del Juzgado Especializado en Violencia, para celebrar la audiencia preliminar. El día de los hechos, según el libelo acusatorio, la víctima Juana Esther Salinas Mendoza, de 43 años, llegó a la vivienda a retirar sus pertenencias porque estaba en proceso de separación ya que sufría violencia intrafamiliar, momento en que fue agredida por Flores. La joven Leydi Vanessa Sánchez Salinas, de 20 años, salió en defensa de su progenitora. Salinas, quien es abogada y fungió como asesora legal en la Comisaría de la Mujer y la Niñez de Estelí, sufrió lesiones de consideración en los brazos, mientras que su hija fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital-Escuela San Juan de Dios. DIFICULTAD La joven estudia su último año de la carrera de Química y Farmacia en una universidad esteliana y debido a que su tipo de sangre es “O” negativo, corría peligro de que las reservas se agotaran en el Banco Regional Especializado en Cruz Roja, por lo que sus compañeros de clases acudieron a la entidad. Las vecinas de las víctimas relataron que era notorio que Flores tomara licor, pero nunca escucharon vociferar en contra de las féminas, por lo que el hecho las tomó por sorpresa. “En una ocasión estaba el señor (Flores) ebrio y dijo que no permitiría que doña Juana se quedara con la casa, ‘primero muerto yo o ella, solo así”, comentó un vecino, quien pidió quedar en el anonimato. Juana Esther ya fue dada de alta, debido a que las lesiones que sufrió eran leves, no así su hija, quien su estado de salud es delicado. END