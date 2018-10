03, Febrero, 2015 03, Febrero, 2015 2:08 a.m. 2:08 a.m.

EN MATAGALPA, DELINCUENTES ROBAN MAS DE C$80,000

Cuatro sujetos vestidos de negro y armados con escopeta y revólveres, asaltaron cuatro vehículos, uno de ellos de una empresa cervecera, a quienes despojaron de C$81,560. Luego del atraco se dieron a la fuga. El asalto se produjo en el sector conocido como El Sarayal, según denuncia interpuesta por Ramón Enrique Jarquín Blandón, de 48 años, conductor del camión blanco placa JI -4910 propiedad de la cervecería. “Me dirigía hacia Jinotega, pero al llegar al sector de El Sarayal, fuimos interceptados por cuatro antisociales”, dijo el denunciante. Jarquín iba en compañía de los ayudantes, Juan José Valladares y Marcos Antonio Navarro, al momento que los armados los obligaron a detener la marcha. GOLPEADOS “Nos obligan a bajarnos del vehículo y a ponernos boca abajo. Uno de los delincuentes me registró y me sustrajo C$5,000 que portaba en la bolsa del pantalón”, dijo Jarquín. “Ya en el suelo, uno de los asaltantes que portaba escopeta, agredió a patadas a Marcos y le exigía que le dijera dónde iba el resto del dinero, de lo contrario nos matarían. Otro de los delincuentes lo golpeó con un mazo en la cabeza y con la escopeta le daban en las costillas, no tuvo más remedio que decirles que el dinero de la venta del día iba debajo del asiento”, agregó el denunciante. Los delincuentes sustrajeron C$70,000 en efectivo propiedad de la empresa cervecera, más los celulares y el dinero que portaban las víctimas. Los perjudicados narraron que luego pasaron dos camionetas y un motorizado por el lugar y también los asaltaron. Las autoridades policiales señalaron que el caso está bajo investigación. AMORDAZADOS Y SECUESTRADOS ANTECEDENTES • El 11 de marzo del 2014, la empresa Big Cola fue víctima de un atraco “cronometrado”, luego de que tres de sus trabajadores fueran secuestrados y amordazados en La Cañada, luego los ladrones utilizaron el uniforme y el vehículo para entrar en la empresa y robar C$1,623,034 y US$8,345 de una ventanilla del Banco Lafise ubicada dentro de la empresa. Por este hecho están purgando condena, el líder de la agrupación, Agner Romero Pérez, quien tiene amputada la pierna derecha e inmovilizado el brazo izquierdo; Marvin Emilio García y Manuel Guerrero Hernández. Según las víctimas, estos sujetos se movilizaban en una camioneta Hilux doble cabina gris, vidrios oscuros, portaban fusiles AK y armas cortas, además se cubrían los rostros con pasamontañas. END