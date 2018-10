03, Febrero, 2015 03, Febrero, 2015 6:07 a.m. 6:07 a.m.

SIGUEN EN HOSPITALES 20 HERIDOS POR EXPLOSION EN CUAJIMALPA

MÉXICO. El secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued, informó que siguen hospitalizadas 20 personas que resultaron heridas en la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, luego de que durante la noche y madrugada fueron dadas de alta dos personas. "Hoy hay 20 lesionados hospitalizados, 11 son adultos, nueve niños, 10 están en gravedad", dijo en entrevista con MVS Radio. Dijo que entre las personas graves hay cuatro bebés, y que los 10 que están estables podrían dejar el hospital en 24 o 48 horas. Cuestionado sobre los señalamientos de la Asamblea Intergremial de Enfermeras, Trabajadoras Sociales y Terapistas Rehabilitadores Físicos (AIGETT), según los cuales la cifra de muertos y heridos en la explosión genera dudas porque al momento del estallido se realizaba el cambio de turno, Ahued dijo que "la información siempre ha sido clara, precisa, no hemos ocultado, nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer". Explicó que 121 personas iban a empezar turno, pero no alcanzaron a entrar, y aseguró que al momento de la explosión había solamente 22 trabajadores en el hospital. Milenio.com