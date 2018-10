04, Febrero, 2015 04, Febrero, 2015 3:19 a.m. 3:19 a.m.

HONDURAS: RAPTAN Y ASESINAN A MUJER EMBARAZADA Y SU AMIGA

Una mujer, madre de cinco hijos y que estaba embarazada, fue ultimada a balazos ayer junto con una jovencita de 16 años. Las víctimas presentaban tiros en la cabeza. Sus cuerpos fueron encontrados en un solar baldío atrás de una escuela en la colonia 15 de Octubre en el sector de Calpules, de esta ciudad. La jovencita que vestía falda con rayas rojas y negras, blusa negra y zapatos rojos fue identificada como Karla Stefhani Discua Matute (16 años). La otra fallecida respondía al nombre de Merlin Yohana Castellanos Hernández (27) y llevaba puesto pantalón negro, blusa floreada y sandalias negras; ambas se dedicaban a vender periódicos en las calles. Las raptaron Edgardo Discua, padrastro de Karla Stefhani, comentó que su hijastra se fue de la casa en la colonia Municipal en diciembre del año pasado. “Ella no aceptó consejos. Salía a vagar con otras cipotas, yo le decía que no saliera con ellas, que por andar con esas muchachas la iban a matar; pero no hizo caso y mire cómo terminó”, lamentó. Agregó que luego de irse de la casa se fue a vivir a la colonia 15 de Octubre con una muchacha de unos 17 años que ellos no conocen. Dijo además que el lunes a eso de las 6:00 pm vieron a su hijastra con la muchacha con quien vivía sentadas en una banca en la referida colonia. Minutos más tarde la menor y Merlin Yohana fueron raptadas. Al parecer confundieron a Merlin Yohana con la amiga de Karla Stefhani, ya que al parecer era a ella a quien buscaban, los raptores y homicidas. Vecinos del sector comentaron que a eso de la medianoche escucharon varios disparos. Al parecer las dos muchachas fueron privadas de su libertad por pandilleros. No denunciaron Yahir Meza, jefe de la Unidad Metropolitana de Prevención (Umep), número 7, informó que se investiga si las victimadas fueron ultimadas en otro lugar y dejadas en el sitio donde fueron encontradas. Además dijo que se está recabando información para establecer si las ahora occisas tenían alguna relación con miembros de pandillas de la zona. “Los parientes de ellas no denunciaron su rapto a la Policía, sino que fue hasta ayer en la escena que informaron que las habían raptado”, expresó el subcomisionado. Los familiares de las víctimas llegaron a la escena del crimen y lamentaron la forma en la que murieron. En enero fueron asesinadas en el Valle de Sula 24 mujeres, según las estadísticas de la DNIC.