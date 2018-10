05, Febrero, 2015 05, Febrero, 2015 3:43 a.m. 3:43 a.m.

LESION EN PANCREAS CAUSO MUERTE DE NIÑO EN LOS CHILES

Una fuerte lesión en el páncreas debido a los golpes que recibía, causó la muerte de un niño de dos años y medio, el lunes, en La Virgen de Los Chiles, en la zona norte del país. Ese detalle lo reveló el director a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Gerald Campos, al dar a conocer los resultados de la autopsia practicada al menor. Campos indicó, además, que el niño sufrió una tortura de varios meses con agujas clavadas en su abdomen. El pequeño tenía unas siete agujas insertadas; algunas, incluso, con herrumbre, detalló. El jefe policial amplió en su informe que el niño presentaba hemorragias internas y consideró que para que se lesionara el páncreas, tuvo que darse un golpe muy fuerte. El pequeño, además, fue víctima de abuso sexual y presentaba un severo cuadro de deshidratación debido a una diarrea a la que no se le dio atención médica. Por el homicidio del menor, el martes fueron detenidos el padrastro, de apellido Icabalceta, de 41 años, y la madre, apellidada Mendoza, de 17 años. Ambos son de origen nicaragüense y, al parecer, ingresaron hace dos meses a Costa Rica. La pareja detenida el lunes vivía con los dos niños en un rancho de madera, en condiciones de mucha pobreza. Este miércoles, la vecina Norma Laguna halló agujas tiradas cerca de la casa. También había artículos de los pequeños, como sus zapatos. Este miércoles, la vecina Norma Laguna halló agujas tiradas cerca de la casa. Al primero se le envió a prisión por cuatro meses, como medida cautelar. La madre será recluida durante dos meses, según determinó el Juzgado Penal Juvenil de Los Chiles. Campos explicó que si bien el principal sospechoso de las golpizas, torturas y abuso es el padrastro, la madre también está vinculada, ya sea como posible autora de las agresiones o como responsable de ocultarlas. “Estamos hablando de un menor que no tenía posibilidad de defensa, donde las personas a cargo de su cuidado tenían que velar por su protección y encontramos todo lo contrario”, enfatizó. ‘Salvaje’. El director de la Policía Judicial destacó que entre las agresiones más graves que sufrió el menor está la tortura con las agujas. “Algunas estaban debajo de la piel y otras dentro de la cavidad”, mencionó. “Imagínese el dolor que este menor sufrió. En los años que yo tengo acá (en la Policía), creo que no conozco otra muerte de este tipo”, expresó Campos, quien calificó el hecho de “salvaje”. En un recorrido de La Nación por la zona, la vecina Norma Laguna mostró agujas tiradas cerca de la casa de la pareja detenida. La Policía pidió a la población denunciar los casos de agresiones o abusos sexuales a menores. Las autoridades dijeron que incluso, ante la duda, lo mejor es alertar a la Policía. Sobreviviente Campos añadió que otro niño de seis meses, hijo de la pareja, fue valorado por médicos en el Hospital de Los Chiles y no presentaba señales de agresión. Ese menor fue entregado al Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Esta entidad informó ayer de que se entrevistó a la madre y se tuvieron dos posibilidades de familiares para entregarlo; sin embargo, estas personas salieron el mismo lunes de Costa Rica. Ante eso, el PANI manifestó, a través de la oficina de prensa, que el menor “será ubicado en una alternativa de protección especializada en el cuido de bebés, con el fin de darle la atención integral. La oficina local de Los Chiles inició el proceso ”. La Nación.