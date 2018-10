09, Febrero, 2015 09, Febrero, 2015 5:38 a.m. 5:38 a.m.

GANCHERA CAPTURADA EN COSTA RICA GOZABA DE LIBERTAD CONDICIONAL

La mujer detenida este viernes por robarse varias pantallas de televisión entre sus piernas, se encontraba en libertad con un beneficio carcelario. Según la oficina de Prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la sospechosa, de apellido Obando (27 años), fue condenada a prisión por infracción a la Ley de Psicotrópicos. Luego, fue liberada con la condición de que debía dormir una vez al mes en el centro semiinstitucional San Luis de Santo Domingo, Heredia. Sin embargo, dejó de pernoctar allí luego de que se comenzaron a difundir los videos donde se observaba a la mujer sacando las pantallas entre las piernas, debajo de su vestido, en distintas tiendas de Pococí. El OIJ detalló que, días atrás, la mujer protagonizó una riña en la que la Fuerza Pública detuvo a varias personas para investigar si tenían causas pendientes. Al parecer, cuando revisaron a la sospechosa, como no había orden de captura, la dejaron en libertad. A partir de ese episodio, la mujer se confió y el viernes pasado se presentó al centro de confianza para tratar de mantener el beneficio. Las autoridades habían recibido información de que Obando llegaría ese día al centro, por lo que los agentes de Guápiles pidieron ayuda a la Sección de Capturas de San José, quienes la esperaron en San Luis. Su captura se produjo ese día, a eso de las 6 p. m. Sin trabajo. Obando es madre de cuatro menores de edad, según el Registro Civil. A la mujer no se le conoce un oficio regular, pero arrastra distintas denuncias por robos. De acuerdo con el OIJ, ella tiene causas pendientes en Pérez Zeledón y en Puntarenas, pero no se pudo detallar el estado de los procesos. Este sábado, la policía judicial realizó una diligencia con el propósito de que algunas víctimas de los robos en Pococí realizaran el reconocimiento de la sospechosa. Con ese informe, la mujer sería presentada a la Fiscalía . Según se informó ayer, la sospechosa regresaría a prisión a cumplir los tres años que le restan de la condena por tenencia de droga, debido a que incumplió las condiciones que se le impusieron para estar libre. Casos. La sospechosa atacó el 11 de noviembre del 2014 cuando sustrajo una pantalla de televisión en una tienda en Guápiles (Pococí). En esa ocasión quedó grabada en las cámaras de vigilancia. Una hora después, utilizó la misma metodología en dos almacenes en Puerto Viejo. Uno de estos últimos la registró en las cámaras de seguridad . El OIJ difundió ambos videos, donde apareció con una cómplice, la cual fue detenida en enero por otro caso de hurto y fue a descontar prisión preventiva en la cárcel El Buen Pastor, en San Rafael Arriba de Desamparados. El 18 de enero, Obando logró huir de la Policía mientras se encontraba oculta en una casa en Purral de Goicoechea, de donde es vecina. Esa vez, los agentes le hacían una vigilancia, pero reportaron que la sospechosa se salió por la parte trasera del inmueble, que colinda con el río Purral, y se lanzó hasta escabullirse, luego de que levantó una lata. El 4 de diciembre también se le observó en otro video en una tienda de bisutería en Guápiles, donde robó el celular de una dependiente, valorado en ¢440.000, junto a otra cómplice que lo escondió entre la blusa. LA NACIÓN.