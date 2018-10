10, Febrero, 2015 10, Febrero, 2015 3:20 a.m. 3:20 a.m.

CONFUNDEN TUMOR DE 9 LIBRAS CON EMBARAZO EN NIÑA HONDUREÑA

Una menor de 15 años procedente de Puerto Cortés a la que le negaron la entrada al colegio por pensar que estaba embarazada, fue operada luego que los médicos descubrieran que en su abdomen llevaba un enorme tumor. Este es el primer caso de este tipo en el Mario Rivas. La realidad es que la menor vivía con un tumor de 9.5 libras y de medio metro de largo que cubría todo su abdomen y estaba deteriorando su salud lentamente. Gómez fue internada en el hospital Mario Rivas en enero, después de que los médicos no podían determinar el por qué del gran bulto que tenía. Juan Craniottis, cirujano pediátrico, explicó cómo descubrieron el enorme tumor que cargaba la joven. “Cuando ella llegó a la emergencia no sabíamos qué era lo que tenía, no sentía dolor al palparla, pero manifestó que se llenaba muy rápido, tenía vómitos y palidez, entonces decidimos hacerle un ultrasonido que reveló una gran masa quística en el abdomen, después de eso hicimos una ecografía computarizada, servicio que da el hospital Rivas, y no pudimos ver el riñón izquierdo por lo que pensamos que el tumor podría provenir de ahí. Como no estábamos seguros de qué tenía, decidimos hacer una operación, pero solo para extraer un poco y hacer una biopsia. Cuando metí la mano sentí que la masa se movía y logré sacar la mitad del tumor, en eso me di cuenta que lo podía extraer todo, y gracias a Dios se pudo remover en su totalidad y no afectó ningún otro órgano”, dijo Craniottis. Todavía se esperan los resultados de patología de la muestra enviada para saber más sobre el tumor. La menor fue dada de alta porque su recuperación ha sido muy buena, según explicó el cirujano. La Prensa. Honduras.