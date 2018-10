15, Febrero, 2015 15, Febrero, 2015 6:35 a.m. 6:35 a.m.

SE RECRUDECEN LOS ATAQUES DE PANDILLEROS CONTRA POLICÍAS

Un muerto, cuatro heridos y tres capturados dejaron los últimos ataques de pandilleros contra agentes de la Policía Nacional Civil, entre la noche del viernes y ayer, de acuerdo con informes policiales. Ayer, un pandillero murió tras enfrentarse con agentes de la Policía. El hecho fue cometido a las 7:00 de la mañana, en el cantón Amate Blanco de Rosario de Mora, al sur de San Salvador. Voceros policiales explicaron que Walter Antonio Carrillo, de 24 años, apodado El Marimba, viajaba en un microbús de la Ruta 17, que presta servicio entre la capital y Rosario de Mora. Agregaron que policías abordaron la unidad de transporte y vieron actitudes sospechosas de Carrillo. Cuando se disponían a registrarlo el pandillero se bajó por la puerta trasera de la unidad y trató de escapar. Los agentes emprendieron la persecución, pero el sospechoso les disparó varias veces para evitar ser alcanzado. En su intento por huir, entró a una calle rural y trató de refugiarse en una casa, la misma donde murió tras ser alcanzado por los disparos de los agentes que respondieron al ataque, dijeron las fuentes policiales. Aseguraron que Carrillo era miembro de la mara Salvatrucha y que tenía alrededor de 15 días de haber salido de prisión; sin embargo, no detallaron por qué delito estuvo encarcelado, ni por cuánto tiempo. Más ataques En otro hecho, registrado la noche del pasado viernes, dos presuntos pandilleros resultaron heridos al enfrentarse a balazos con agentes de la PNC, informaron voceros de la Corporación. El hecho tiroteo se produjo en la colonia San Antonio, de Guazapa, a las 10:00 de la noche del viernes. Agentes que realizaban un patrullaje fueron atacados por delincuentes. Los policías respondieron al ataque. En el enfrentamiento resultó herido José Marroquín y un menor de 13 años. Ambos fueron trasladados al Hospital Rosales, en San Salvador. En otro ataque, un agente de la Unidad Antipandillas fue atacado la noche del viernes en el centro de San Salvador, en un aparente intento de asalto. El hecho se registró en la 10.a Avenida Norte, entre la 1a. y 3a. Calle Poniente, según los informes policiales. El policía, quien estaba en su día libre, se defendió, y tras el intercambio de disparos con el delincuente logró lesionar al supuesto ladrón. El presunto atacante fue identificado por la Policía como Walter Antonio Melgar, quien fue detenido tras los hechos. En el tiroteo resultó herida una mujer, que se desconoce si acompañaba al agente o al ladrón. Ayer por la mañana se registró otro tiroteo entre miembros de pandillas rivales, en las colonias Los 77 y la colonia ISTA, situadas en el Puerto El Triunfo, departamento de Usulután. Este hecho no dejó víctimas, según las autoridades. Indicaron que al parecer, el ataque fue causado por la disputa del territorio entre las pandillas rivales. Tras el hecho, la Policía realizó un operativo en el sector en busca de los involucrados en la refriega, pero hasta el cierre de esta nota, no se reportaron capturas. Se registran varios casos Varios ataques contra policías, se han perpetrado en lo que va del año, según las estadísticas policiales. Los ataques han sido cometidos en diferentes lugares y han cobrado la vida de ocho policías y de varios de sus atacantes. El ataque más reciente fue cometido la semana pasada, en la colonia Montreal, en Mejicanos, en donde dos presuntos cabecillas de una pandilla murieron tras enfrentarse a las fuerzas policiales. El enfrentamiento se registró a las 8:00 de la mañana. En el hecho murieron los pandilleros, presuntos cabecillas, Edwin Alexander Recinos, apodado Trucha y Óscar Arnoldo Díaz Sigarán, apodado El Diablo. Un policía resultó lesionado en el tiroteo, pero su condición es estable. EL SALVADOR.COM