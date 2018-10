09, Marzo, 2015 09, Marzo, 2015 4:15 a.m. 4:15 a.m.

EL SALVADOR: REPORTAN CINCO ASESINATOS ESTA MAÑANA, DOS SON CUSTODIOS DE PENALES

Dos custodios han sido asesinados en las últimas horas en dos hechos diferentes, informó la Fiscalía General de la República (FGR). Uno ocurrió en Mejicanos y el otro en Cuscatlán. El custodio fue identificado como Miguel Ángel Cruz, quien laboraba en el centro penal La Esperanza. El crimen fue cometido en la 5° avenida del centro de Mejicanos (San Salvador). Según las autoridades, Cruz fue asesinado cuando se dirigía hacia el penal en un microbús del transporte colectivo. Por otra parte, en el municipio Monte San Juan del departamento de Cuscatlán. Sobre este hecho no se cuenta con más detalles. Las autoridades se encuentran analizando ambas escenas de crimen. En otros hechos, un vigilante privado falleció hoy luego de ser herido de bala en el mercado La Tiendona de San Salvador. Según una gremial de seguridad, el vigilante fue trasladado a un hospital para ser atendido de urgencia por las heridas sin embargo no sobrevivió. Según el Consejo Nacional de Servicios Privados de El Salvador (CONASEPRIS) ya son 11 los agentes de seguridad privados asesinados este año, incluido otro agente asesinado el 7 de marzo. Mientras que en Nuevos Horizontes en el municipio de San Martín, las autoridades registraron el doble homicidio contra pandilleros que andaban robando. La escena del crimen fue acordonada por la Policía Nacional Civil (PNC) quien realiza inspecciones y se encuentran a la espera de la llegada de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Medicina Legal (IML). Aún no se tiene la identidad de los pandilleros asesinados. Las primeras informaciones indican que fueron asesinados por otros pandilleros, según fuentes policiales. LA PRENSA GRÁFICA