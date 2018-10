12, Marzo, 2015 12, Marzo, 2015 3:32 a.m. 3:32 a.m.

MADRE DE NIÑA AGREDIDA EN EL MONTESSORI INTERPUSO DENUNCIA POLICIAL

Una denuncia formal en la policía interpuso la madre de la niña agredida en el colegio Montessori de Altamira, pues fue hasta ayer que se dio cuenta en las redes sociales del castigo que recibió su pequeña. Petra Jérez, la madre de la pequeña dijo vía telefónica a 100% Noticias que fue a través de unos amigos que le compartieron el video, que pudo conocer lo que le ocurrió a su niña. Jerez aseguró que los hechos ocurrieron la semana pasada en el kínder y no le informaron nada, que mas bien cuando preguntaba cómo se portaba su hija le decían que era una niña muy dulce. Según Jérez, su hija ya no quiso ir al kínder el jueves y viernes tras los hechos que ocurrieron el miércoles, pero no sabia por qué la menor no quería asistir al Montessori de Altamira, pero hoy el video le dio las respuestas. La niña será sometida a un estudio psicológico, a como establece el procedimiento legal que seria adjuntado en la acusación que podría interponer el Ministerio Público en los próximos días, en contra de las autoridades del centro infantil MONTESSORI. Fuente: 100% Noticias