17, Marzo, 2015 17, Marzo, 2015 3:16 a.m. 3:16 a.m.

ALEMÁN SECUESTRA A NIÑO Y SE REFUGIA EN SU EMBAJADA, LA MADRE DEL MENOR EXIGE SE LO REGRESE.

La nicaragüense Ximena Gutiérrez denuncio la noche de este lunes en la policía que su hijo Arun fue secuestrado por su progenitor quien luego se refugió en la embajada de Alemania en Managua. Gutiérrez realizara un plantón hoy en la embajada para que le regresen al menor. Ximena contó en su facebook que una corte alemana en su ausencia, sin escucharla y sin notificarle le quitó la tutela de su hijo. El padre escudado con esa sentencia se refugió en la embajada alemana con un pasaporte nuevo. Según Ximena, la cónsul alemana Mandy Potzel, supuestamente con prepotencia le dijo que ellos apoyan a su ciudadano ya que él tiene derechos totales sobre la decisión de residencia del niño. Ximena dice que la “sentencia no ha sido homologada y aceptada en Nicaragua. Los actos del embajador y cónsul alemán son ilegales. Estamos en territorio soberano y tienen que respetar nuestros procesos. Clara muestra de una típica actitud imperial, esto no lo harían en EEUU o EUROPA, lo hacen porque Nicaragua tal como su padre lo ha dicho varias veces es país empobrecido y retrasado. Pero esto no se queda aquí, LUCHARE con todo lo que tengo por DEFENDER los derechos de mi hijo”, dijo Ximena en Facebook donde anunció que se estaría presentando en la embajada de Alemania. Gutiérrez dijo que Arun, su hijo reside “LEGALMENTE en Nicaragua y goza de la protección y tutela mía hasta el día de ayer que fui engañada y lo que era una visita regulada se convirtió en un SECUESTRO”, denunció.