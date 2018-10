19, Marzo, 2015 19, Marzo, 2015 10:24 a.m. 10:24 a.m.

EL COLEGIO AMERICANO NICARAGÜENSE ES SALPICADO POR OTRO ESCÁNDALO SEXUAL CONTRA MENORES

El año pasado el colegio americano enfrentó uno de sus mayores escándalos cuando uno de sus profesores William James Bahey fue acusado de ser un pedófilo internacional y por haber abusado de más de 90 niños y adolescentes. El mal manejo del escándalo y el encubrimiento obligó a la renuncia de su directora Gloria Doll. Hoy por las aulas y en las casas de los alumnos que están estudiando en ese colegio se comenta sobre la reciente captura de parte de la policía del esposo de la directora de primaria del ANS la señora Jennifer Jun acusado por estupro. Resulta que la semana pasada el esposo de la señora Jun fue capturado por las autoridades con cargos de abuso contra menores según nuestras fuentes sigue bajo arresto a la orden del juez, por lo que el director del Colegio Americano Jeff Keller envió un correo a la comunidad estudiantil y padres de familia informando en su parte de medular lo siguiente: "Que la Directora de Primaria estuvo fuera por una semana para atender una delicada situación familiar. Este asunto no involucra al colegio en ninguna manera y nosotros como una comunidad debemos respetar la privacidad de la Sra. Jun mientras se ocupa de este asunto personal tan difícil, al mismo tiempo que ejerce sus deberes como Directora de Primaria. Es lo menos que podemos hacer para mostrar respeto a la Sra. Jun quien ha servido a la comunidad de ANS con distinción por los últimos diez años." Padres de familia del Colegio Americano Nicaragüense se muestran inconformes por el manejo que está haciendo la dirección de este nuevo escándalo ya que creen que perjudica el ambiente educativo del colegio americano. Los hechos de la captura y acusación contra el esposo de la señora Jun se relataron en los medios de la siguiente manera: "De la rotonda Cristo Rey 100 metros hacia el oeste, fue el lugar donde agentes del orden interceptaron a: Jun Matthew Gu Seoul de nacionalidad coreana, quien está siendo investigado por supuestas denuncias anónimas que han reportado en la línea 118 de la policía, las que señalan al sujeto de pasar a diario en su camioneta recogiendo a tres jovencitas de uniforme escolar, cabe mencionar que ninguna de las tres es mayor de 17 años de edad. Según documentos que portaba el ciudadano es propietario de la clínica providencia ubicada en las cercanías a este mismo sector, de acuerdo a fuentes policiales al momento que hicieron la detención las menores se pusieron un tanto nerviosas, y no respondieron de manera clara su vinculación con el ciudadano. Al lugar llegó el jefe de seguridad pública para trasladarlos al distrito tres de la policía donde se llevará más a fondo la investigación." El delito tipificado en este caso sería el de estupro que es cuando un mayor de edad quiere abusar de adolescentes menores a los 18 años y estas son sus características: "La edad del consentimiento sexual es la edad por debajo de la cual el consentimiento prestado para tener relaciones sexuales no resulta válido a efectos legales presumiéndose violencia o abuso por parte del que fuere mayor de edad en tales circunstancias sin importar la existencia o no de cualquier violencia o abuso real, asimilándose o sancionándose como delito de violación. El sexo no consentido es considerado abuso sexual. La variación semántica mayoría sexual (del francés majorité sexuelle) indica la edad a partir de la cual se le otorga autonomía plena al individuo respecto de su vida sexual y no necesariamente es la misma que la edad del consentimiento sexual." El esposo de la Directora de Primaria del Colegio Americano Nicaragüense está detenido y fue acusado por violación agravada contra menores de edad. Fuente: 100% Noticias