CAMAROGRAFO DE CANAL 14 ENTRE LOS CAPTURADOS POR ROBAR A CAMBISTA

La Policía Nacional capturó a la banda los “Fafufa“, supuestos asaltantes de Ricardo Daniel Irías, empleado del cambista Douglas Medal a quien el día viernes 20 de marzo, en horas del medio día, le robaron medio millón de córdobas en las inmediaciones de Plaza España. Unos de los involucrados en el asalto era camarógrafo de Canal 14 Mauricio Ramírez Montenegro. Según el Comisionado Mayor, Julián Lumbí, jefe del Distrito I, existen probabilidades que el empleado del cambista esté confabulado con la banda por el modo de operar. “El señor Ricardo Daniel Irías empleado del cambista Douglas Medal se confabuló con el ex cajero de una entidad bancaria para contactar a los otros sujetos y simular el asalto para quedarse con el dinero de su jefe" dijo el jefe policial Julián Lumbí. La Policía conoció que los hechos ocurrieron un día después que se corrió de su puesto laboral al ex cajero José Carlos Matus Vivas. El comisionado mayor también informó que como parte de los resultados en este operativo recuperaron 337,900 córdobas de los 500 mil que la banda tenía bajo su poder. Entre los 4 integrantes que presentó hoy la policía Nacional se encuentra Mauricio Ramírez Montenegro, quien hasta el día de su captura laboraba como camarógrafo de canal 14 y es ahí donde se dio su detención. Otros de los capturados son Guillermo Bolaños Casco, cabecilla de la banda y conocido como el Fafufa, Leonel Antonio Huerta Martínez y José Carlos Matus Vivas, ex cajero de una entidad bancaria. Los hechos se dieron el pasado viernes cuando el empleado del cambista se dirigía a una sucursal del BAC en Plaza España a realizar un depósito de medio millón de córdobas, cuando fue interceptado por dos motorizados y supuestamente simularon el asalto. Finalmente el jefe policial dijo que a esta banda se le podría sumar otros delitos y que podrían caer otros involucrados. Fuente: Iris Castillo/100% Noticias