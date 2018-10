24, Marzo, 2015 24, Marzo, 2015 1:52 a.m. 1:52 a.m.

TRAGEDIA EN FRANCIA: SE ESTRELLÒ AVIÒN CON 150 PERSONAS A BORDO

Un avión Airbus operado por la aerolínea Germanwings, propiedad de Lufthansa, se estrelló el martes en el sur de Francia en "una zona con nieve, inaccesible" de los Alpes, en la ruta de Barcelona a Düsseldorf, confirmaron autoridades. El Airbus A320 transportaba 144 pasajeros, dos pilotos y cuatro tripulantes de cabina, confirmó la aerolínea en Twitter. "Las condiciones del accidente hacen pensar que no habría ningún superviviente", declaró el presidente francés, François Hollande, ante la prensa. Minutos después, el secretario de Estado francés de Transportes, Alain Vidalies, dijo que "no hay sobrevivientes" en el accidente del avión. El Ministerio del Interior francés afirmó que se han encontrado restos del aparato en la región de Barcelonnette (sureste de Francia). A bordo del avión A 320 se encontraban sólo pasajeros de España y Alemania. 45 pasajeros eran españoles, los demás pasajeros eran de origen alemán. No había pasajeros de otras nacionalidades. El Airbus A320 lanzó una llamada de socorro antes de estrellarse cerca del municipio de Prads-Haute-Bléone, en el departamento de Alpes de Haute Provence, informó la Dirección General de la Aviación Civil francesa en un comunicado. Fuente: END