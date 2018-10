26, Marzo, 2015 26, Marzo, 2015 2:47 a.m. 2:47 a.m.

REPROGRAMAN AUDIENCIA POR DOBLE HOMICIDIO IMPRUDENTE

La audiencia especial programada en el Juzgado Primero Local de lo Penal, donde es acusado Estéfano Eduardo Vega Flores por doble homicidio imprudente, ocurrido el 10 de marzo, se canceló porque el titular del juzgado, Osman Soza, tuvo un inconveniente de fuerza mayor. "Acabo de recibir una llamada telefónica por parte del judicial de este despacho, indicándome que ha tenido que salir de urgencia, no estaba en sus planes salir ahorita, pero por fuerza mayor no estará en la Sala", dijo Ufride López, secretaria de Actuación del juzgado. El abogado defensor iba a solicitar el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario. Inconformidad Por lo que los familiares de las víctimas Arelis Isabel Márquez Gutiérrez e Isaac Cordero García, quienes perecieron embestidos por la camioneta placas M 116 522, mostraron inconformidad. "Ni que me paguen un millón voy a revivir a mi hija, pido justicia", dijo escuetamente Ramiro Andrés Castillo Rosales, padre de Arelis Isabel. La fiscal Karla Solórzano amplió la acusación, debido a que Cordero García falleció ocho días después del accidente.