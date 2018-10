28, Marzo, 2015 28, Marzo, 2015 8:12 a.m. 8:12 a.m.

MORTANDAD DE PECES Y CAMARONES EN RÍOS DE EL REALEJO – CORINTO

El uso del Piretroide de amplio espectro conocido como “cipermetrina”, está siendo utilizado como medio de pesca, por parte de habitantes de las comunidades del municipio del Realejo, del departamento de Chinandega, causando no solo la muerte de peces y otras especies, sino también la contaminación del rió Las Lajas, según constataron grupos ecologistas aglutinados en “Guardabarranco. Los integrantes del grupo ecologista, observaron decenas de peces, camarones y sardinas flotando en aguas estancadas del rio. “Según lugareños fueron personas ajenas al municipio los que tiraron el veneno (cipermetrina) sin saber que este veneno es tóxico al consumo humano”. Dijeron los activistas. Cabe señalar que hacia la bahía de Corinto, corren 10 ríos, varios son represados y utilizados como fuente de agua para riego. Los más importantes son el río Posoltega, Mono Muerto, Amalia o río Sucio, y Cosmapa, éste último corre cercano a la hacienda del mismo nombre. Otros ríos son el río Los Remedios, El Tesorero, Las Lajas, El Realejo, San Isidro y Atoya. Además, la cipermetrina, es un insecticida, no sistémico, no volátil que actúa por contacto e ingestión. Ofrece un control efectivo de insectos y baja toxicidad para los mamíferos. Tiene muy buena efectividad en lepidópteros, coleópteros y hemípteros. También es utilizada para controlar las moscas y demás insectos en los habitáculos de los animales domésticos y plagas que afectan la salud pública (mosquitos y cucarachas). Sin embargo el contacto con ésta, puede causar irritación en la dermis, moderada irritación en los ojos, y es altamente tóxico para abejas y extremadamente tóxico para peces. Fuente: BOLETÍN ECOLÓGICO