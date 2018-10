04, Abril, 2015 04, Abril, 2015 3:38 a.m. 3:38 a.m.

MATÓ A SU COMPAÑERA DE CUARTO Y TUVO SEXO CON SU CADÁVER

Un hombre fue condenado a prisión perpetua en Estados Unidos luego de ser hallado culpable de haber asesinado a su compañera de pieza, tras lo cual mantuvo relaciones sexuales con su cadáver. Identificado como Bryan Santana, el joven de 20 años fue declarado culpable por el jurado de Orlando, Florida, por asesinar a Shelby Fazio y cometer luego actos de necrofilia. Santana, que trabajaba como repartidor de pizzas, reconoció haber matado a su compañera de 23 años en el cuarto que compartían, ubicado en el condado de Orange. El tercer integrante de la vivienda, John Heermance (23), fue quien encontró a la mujer muerta y a Santana lavándose las manos. Pero cuando se dio cuenta de su presencia, el asesino lo atacó con un spray de pimienta y un cuchillo. Luego escapó, pero fue detenido en una barbería adonde fue a cortarse el pelo poco después del crimen. La confesión entregada al jurado dio detalles escalofriantes del asesinato. Para cometer el crimen, primero quitó las bombillas, a fin de que la víctima no pudiera encender la luz. Después la estranguló con una llave hasta dejarla inconsciente. Posteriormente, le ató una correa en el cuello. "Ella empezó como a llorar, como que me sentí medio mal, pero no realmente. Y luego, yo le dije: 'Shelby, si no dejas de luchar, te voy a matar'". Fue allí cuando el hombre agarró un cuchillo y la mató. "Yo agarré un cuchillo y se lo puse ahí mismo -continuó Santana-. Se incrustó directamente y como que se detuvo, y yo empecé a martillar. Y un minuto o dos después, ella estaba muerta. Eso fue todo". Santana también mató al perro de Fazio. "YO SIEMPRE HE QUERIDO MATAR, PERO NUNCA PENSÉ QUE MATARÍA A UNA PERSONA" Si bien el jurado no dio indicios del móvil del crimen, los abogados creen que se trata de una "persona que tiene una profundad enfermedad mental". No obstante, los psicólogos que evaluaron al asesino determinaron que inventó una personalidad alternativa para intentar convencer a las autoridades de que sufre problemas mentales. "Yo siempre he querido matar, pero nunca pensé que mataría a una persona. Lo hice por una estúpida razón", dijo al jurado. INFOBAE