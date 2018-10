09, Abril, 2015 09, Abril, 2015 2:24 a.m. 2:24 a.m.

HOMBRE ATACÓ A MACHETAZOS A DOS NIÑOS EN SIUNA

Un hombre, hasta ahora desconocido, atacó a machetazos a dos niños, uno de 8 años y otro de 11, cuando los menores buscaban hojas para envolver tamales. El sospechoso se dio a la fuga. “Esto es algo que nunca lo hubiéramos imaginado. Somos nuevos en la zona y no tenemos problemas con nadie, pido justicia para mis hijos, uno de ellos perdió dos dedos y el otro uno”, dijo Mariluz Pérez Gaitán, madre de los menores. El ataque ocurrió en el sector de San José Hormiguero, jurisdicción del municipio de Siuna, Región Autónoma del Caribe Norte, ayer por la mañana. En busca de ayuda “Mi hijo menor, ya herido logró huir y llegar hasta una casa vecina, donde lo auxiliaron y nos dieron aviso”, comentó la angustiada madre. Juan Mendoza, padre de los menores, pidió a las autoridades aplicar todo el peso de la ley y que capturen al autor del hecho. “Dicen que ese hombre (el autor) camina drogado, no lo conozco porque soy nuevo en la zona, se encontró a los niños y los agredió”, señaló Mendoza. “Pido justicia, no soporto ver la desgracia que nos embarga, tanta saña contra dos criaturas”, insistió el progenitor. Los niños fueron auxiliados por vecinos del lugar y trasladados al puesto de salud de El Hormiguero, ubicado a unos 20 kilómetros de Siuna, sin embargo por la gravedad de las heridas fueron remitidos al hospital primario “Carlos Centeno” de este municipio, donde fueron intervenidos quirúrgicamente. El comisionado mayor Oswaldo Pérez Woo, jefe de la delegación departamental de la Policía Nacional del Triángulo Minero, Prinzapolka y Mulukukú, al ser consultado sobre el hecho que mantiene consternado a los pobladores de este municipio del Caribe, dijo que tras conocer la información del ataque contra los menores enviaron una guardia operativa al lugar. Fuente: END