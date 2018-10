12, Abril, 2015 12, Abril, 2015 5:07 a.m. 5:07 a.m.

UNA ALEMANA EMBARAZADA DE CUATRILLIZOS A LOS 65 AÑOS

Si la gestación llega a buen término, Annegret Raunigk podría convertirse en la madre de cuatrillizos más vieja del mundo Una alemana de 65 años, Annegret Raunigk, madre de 13 hijos y siete veces abuela, ha vuelto a quedarse embarazada, esta vez de cuatrillizos, informaron medios locales este domingo. Si la gestación llega a buen término, esta profesora podría convertirse en la madre de cuatrillizos más vieja del mundo, indicó la radiotelevisión RTL en su página web. La insólita historia ha despertado el interés de los medios y el público alemanes: el tabloide Bild la llevaba en su portada dominical y RTL va a difundir una entrevista televisada con la protagonista. Pese a tener una familia ya numerosa, esta berlinesa no ha dudado en recurrir a varias inseminaciones artificiales en el último año y medio para dar a su benjamina, de 9 años, el hermanito o hermanita que le había pedido, según dijo a RTL. La última inseminación excedió con creces sus expectativas y los cuatro óvulos implantados quedaron fecundados. "Ha sido un shock (...) Hablé con mi ginecólogo (...) reflexioné y tomé la decisión, aunque en el fondo ya la sabía", confesó a Bild. Profesora de inglés y ruso, Raunigk, pese a estar en edad de jubilarse (debía hacerlo este año), no le preocupa su edad ni el qué dirán. "No tengo miedo. Parto del principio de que tengo buena salud y estoy en forma", aseguró a RTL. En 2005, la futura madre de cuatrillizos ya atrajo la atención mediática al dar a luz a una niña a la edad de 55 años. Su embarazo actual está siendo supervisado por varios médicos y por el momento avanza sin complicaciones, según la prensa alemana.