15, Abril, 2015 15, Abril, 2015 6:31 a.m. 6:31 a.m.

EX ESPOSA DE NAHUM IMPACTADA CON TRIPLE ASESINATO

Cariñoso, sensible, tierno y muy amoroso, así describió Yaymara Peralta, de 26 años de edad, a su ex pareja Nahúm Isaí Bravo Torres, con quien sostuvo un noviazgo de 10 años y uno de matrimonio. Yaymara quien fue entrevistada vía telefónica por Tu Nueva Radio Ya, dijo estar confundida, extrañada y aún no termina de creer lo que ha conocido en los medios de comunicación sobre el hombre con quien vivió muchos días felices. Relató que conoció a Nahúm Isaí cuando ambos tenían 12 años. “Éramos vecinos, nos gustábamos y terminamos jalando, luego me propuso matrimonio y nos casamos por la vía civil”, comentó. Sin embargo dijo que hace tres años le pusieron fin a la relación por problemas de parejas y porque se acabó el amor, pero siguen siendo su esposa legal, ya que no hubo demanda de divorcio por ninguna de las partes. La joven contó que en los 14 años de conocerlo nunca fue violento, ni agresivo por lo que no se explica por qué cometió la horrenda masacre. Peralta trabaja en un salón de belleza, y con Nahúm procreó un hijo de seis añitos de edad, de iniciales I.B.P, quien cursa el primer grado en una escuela privada, donde los maestros le están brindando apoyo para que pueda sobrellevar la situación. Yaymara dijo que el pasado 10 de abril recibió una cal y una de arena, pues ese mismo día la felicitaron porque su hijo es uno de los cinco mejores alumnos de su sección. No obstante, al llegar a casa y mirar la noticia de que Nahúm era buscado por el triple asesinato de su padre, hermana y madrastra sintió que la tierra se la tragaba, pues jamás pensó que con el hombre con que convivió mucho tiempo y padre de su hijo, había sido capaz del acto abominable. La ex mujer de Nahúm Isaí también contó que la última vez que lo miró fue hace dos meses. Dijo que ese día hablaron muy poco ya que a Orquídea Nohemí Orozco Sandoval, quien vivía con él y también fue cómplice de los crímenes, le prohibía que le dirigiera la palabra. Agregó que la relación entre Nahúm y su hijo era muy afectiva pero nunca se responsabilizó por la pensión alimenticia, razón por lo cual ella permitía que compartieran poco tiempo. Yaymara también dijo que está pasando por una situación muy difícil pues aunque ha tratado de esconder la verdad a su hijo, el pequeño se enteró por bocas de otras personas y este martes el menor despertó llorando y pidiéndole que no lo mande más a la escuela. Yaymara Peralta ruega a Dios que le de fuerzas para sobre llevar la situación y poder salir adelante con su hijo y su próximo paso es recibir terapia psicológica con su pequeño aunque esto los marcará para toda la vida, finalizó diciendo con tono melancólico. NUEVA RADIO YA