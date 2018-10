17, Abril, 2015 17, Abril, 2015 1:43 a.m. 1:43 a.m.

ASESINAN A MIEMBRO DEL EJÈRCITO EN RIVAS

Sujetos a bordo de un vehículo le dieron persecución a un funcionario del Ejército de Nicaragua en Rivas hasta ultimarlo a balazos. Era poco más de las 10:00 de la noche del miércoles. La víctima, Rafael Ángel Delgadillo Mora de 48 años, salió de Sport Bar, ubicado en el barrio Gaspar García Laviana, a bordo de su motocicleta que fue alcanzada por los criminales que le realizaron los dos disparos que le privaron la vida. Su padre, Roberto Delgadillo, relató que en “el bar donde se encontraba (su hijo) con un sobrino se encuentra a seis cuadras al este de su casa y cuando salió del local lo alcanzaron a las tres cuadras y le dispararon desde el vehículo”. Reveló que uno de los disparos atravesó su brazo derecho y el proyectil se incrustó en su espalda causándole lesiones graves que le provocaron la muerte minutos después. El coronel Manuel Guevara Rocha, jefe de la Dirección de Relaciones Públicas del Ejército, confirmó que Delgadillo Mora pertenecía a la Dirección de Información para la Defensa y aseguró que la institución castrense está “desarrollando el proceso de investigación correspondiente”. Escucharon disparos Horacio Ruiz y su hermano Víctor fueron los primeros que salieron de sus casas al escuchar los disparos, y se encontraron con el cuerpo de la víctima tendido, al lado de la moto. “Yo ya había cerrado las puertas de la casa y me quedé viendo una película, ya después de las diez de la noche, cuando de pronto escuché cuatro detonaciones y con cuidado medio abrí la ventana y me asomé y vi el cuerpo que estaba con la cabeza en la acera y el resto a la orilla de la calle”, narró Ruiz. Dos de las detonaciones que no atinaron en la humanidad de la víctima impactaron en la pared de la casa de Ruiz, quien aseguró que en el barrio, la gente está conmovida por lo sucedido. Cabe señalar que la noche del 13 de enero, también fue ultimado en el sector del basurero de Rivas, el suboficial Javier Lacayo Espinoza, de 31 años, cuando se dirigía a su casa a bordo de su moto. Fuente: END