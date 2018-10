22, Abril, 2015 22, Abril, 2015 3:09 a.m. 3:09 a.m.

OLAS INUNDAN CALLES DE PONELOYA Y LAS PEÑITAS

Asombrados se encuentran los habitantes de Poneloya y Las Peñitas, en León, debido a que las olas han ingresado en algunas calles y viviendas de la zona. “Hubo un tiempo que el mar tenía una distancia larga y ahora el mar se está tragando las playas, ya no hay costas, el mar está más cerca de las casas, en la plazoleta de Poneloya hay una gran correntada”, dijo María Mercedes Lezama, de 35 años, quien nació en Poneloya. “Esto nunca se había visto, es preocupante, antes no se miraba, el mar tenía un límite, ahora se pasa y llega a las calles y casas”, dijo Humberto Poveda, otro habitante de Poneloya. Quienes visitan Poneloya y Las Peñitas, no ven normal que las olas lleguen a las calles, y sienten temor al escuchar que se estrellan contra los muros de contención. Arsenio Vargas, habitante de Poneloya, dijo que después de Semana Santa la marea ha crecido, hasta llevarse ramadas. Mientras que otros pobladores de la zona miran normal los fuertes oleajes y se lo adjudican a la naturaleza. En días pasados algunas ramadas que eran utilizadas por veraneantes y que estaban ubicadas en las costas de Poneloya y Las Peñitas fueron arrastradas por las fuertes olas del mar. Además se reportan daños en la calle ubicada frente a la plazoleta pues fue socavada. Hoy