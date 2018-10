30, Abril, 2015 30, Abril, 2015 3:26 a.m. 3:26 a.m.

CHOQUE DE CAMIONES FRENTE A CIUDAD SANDINO

El señor Freddy Álvarez manejaba un furgón que venía remolcando a otro desde Granada a dejar un cargamento de soya, el cual iba dirigido hacia Corinto, sin embargo; a la altura del kilómetro 10 de la Carretera Nueva a León, exactamente frente a la entrada de Ciudad Sandino, una camioneta se le atravesó en el camino provocando que perdiera el control. El conductor al ver la camioneta venir frente a el, frenó a lo inmediato, pero por las condiciones del clima y la humedad de la calle no logró esquivarla y se salió de la pista con todo y el furgón que llevaba remolcado. De la pérdida de control se reventó la cadena y Álvarez terminó estrellándose contra un árbol con el automotor, pero afortunadamente no causó mayores daños, debido a que en ese momento no circulaban vehículos sobre la carretera. Tn8