30, Abril, 2015 30, Abril, 2015 4:02 a.m. 4:02 a.m.

SISMO DE 4.3 EN CARIBE NORTE DEL PAÍS

Las estaciones sísmicas del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) reportaron un sismo de 4.3 grados de magnitud en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN), una de las zonas menos sísmicas de nuestro país. De acuerdo al informe emitido por los científicos de INETER, destaca que el movimiento telúrico que tuvo una profundidad de 29.9 kilómetros entre las coordenadas 14.22 norte y 83.02 oeste, ocurrió a eso de las 4:48 minutos de la madrugada. Hasta el momento el Comité Regional de Prevención y Atención de Desastre (COREPRED) no reporta daños, ni personas afectadas por temblor. Población sintió el sismo, pero hay calma De acuerdo a la periodista Dania Torres del equipo de comunicación del Gobierno Regional de la Costa Caribe Norte, muchos pobladores de la ciudad de Bilwi y comunidades cercanas, reportaron a través de las emisoras locales haber sentido el temblor. “La población de Bilwi sintió el sismo de 4.3 en escala de Richter a 44 km al noreste de Puerto Cabezas con 29 km de profundidad, según informa el Comité Regional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres COREPRED”, detalló Torres, a través de las redes sociales. Algunas comunidades cercanas como Wawabum, también reportan haber sentido el temblor, completó Torres. “La ciudad de Bilwi está en completa normalidad. El COREPRED hasta el momento no reporta daños”, puntualizó la comunicadora del Poder Ciudadano en el Caribe Norte. Colegios en constante prevención Torres recordó que si bien el Caribe norte es una región que no registra muchos sismos, tal como ocurre en el pacifico, subrayó que en cumplimiento a las orientaciones del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, también en Bilwi se han realizado simulacros preventivos ante sismos, particularmente en los centros escolares. “Bilwi también ha hecho simulacro ante sismos en las escuelas, siguiendo la lógica en todo el país. Claro que falta, pero eso nunca antes se había hecho, sólo con nuestro Gobierno”, señaló Torres. 19 Digital