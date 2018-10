02, Mayo, 2015 02, Mayo, 2015 2:27 a.m. 2:27 a.m.

JOVEN ASESINADA POR HOMBRE CELOSO

Ocho años de relación matrimonial terminaron cuando Justino Javier Romero Blandón le quitó la vida de cinco impactos de bala a Ada Lila Rizo Corea, de 25 años, informaron las autoridades. El comisionado mayor Oswaldo Pérez Woo, jefe de la delegación departamental de la Policía del Triángulo Minero, Prinzapolka y Mulukukú, detalló que el femicidio se registró la tarde del pasado 30 de abril, en la comunidad Alo Betel, sector 2, ubicada a unos 20 kilómetros al suroeste del municipio Siuna, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. “Previo a los hechos hubo una discusión entre la pareja, aparentemente por una relación que el investigado sostenía con otra femina, pero además él la celaba a ella con otra persona, acto seguido le realizó cinco disparos, posterior se dio a la fuga”, detalló el jefe policial. Pérez Woo aseguró que mandaron a la zona un equipo de oficiales de búsqueda y captura, por lo que esperan capturar a Romero Blandón en las próximas horas. “Tenemos un equipo de búsqueda y captura trabajando a tiempo completo en la ubicación del tipo”, recalcó. Amenazada Santos Corea López, madre de Ada Lila, relató que el marido la mantenía bajo amenazas y le había advertido que “no permitiría que tuviera otra pareja”, pese a que él sostenía una relación con otra mujer. “Tenía como dos semanas de haberse ido y regresó solo a esto, cada vez que se iba le decía que no iba a quedar ni para él, ni para nadie”, reveló la angustiada madre. La comisionada Reyna Flores, jefa de la Comisaría de la Mujer en la zona, dijo que estos hechos se registran por el temor que sienten las víctimas, quienes no se atreven a denunciar cuando son amenazadas por sus cónyuges. Alerta “Este caso no fue denunciado, si lo hubiéramos conocido a tiempo talvez se hubiera logrado prevenir este hecho, pero ella no tuvo el alcance de comunicarle a alguien, por el temor”, apuntó. Indicó que como Policía están preocupados, porque este es el primer caso de femicidio que se registra en Siuna. “Nos viene a poner en alerta, porque sabemos que hay otras mujeres que están viviendo violencia como esta, por eso pedimos a la población informar de la violencia conyugal que se esté presentando”, sugirió. La víctima deja un menor de 5 años en la orfandad. END