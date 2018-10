09, Mayo, 2015 09, Mayo, 2015 3:25 a.m. 3:25 a.m.

DUERMEN A VIGILANTE CON SOPA MARUCHAN Y ROBAN EN COLEGIO DE ESTELÌ

Los delincuentes hicieron de las suyas en el colegio Nuestra Señora de El Rosario de la ciudad de Estelí, donde el guarda de seguridad fue dormido con una sopa Maruchán, y los ladrones aprovecharon para introducirse al lugar y robar una cantidad aún no determinada. En declaraciones brindadas a los medios de comunicación por la comisionada Junieth Cano, jefa de Secretaría Ejecutiva de la Policía de Estelí, dijo que aún se desconoce la versión completa del guarda de seguridad, quien se encuentra en condición delicada de salud por lo fue trasladado a un hospital de Managua. Según la información de las autoridades, el guarda de seguridad identificado como Francisco Sánchez González, de 53 años, él andaba por el sector de la cancha del colegio cuando le entró el efecto del somnífero, que le provocó la caída desde arriba de las gradas, resultando seriamente lesionado. Este robo pudo haber ocurrido a eso de las 2 de la madrugada, estiman las autoridades. Los delincuentes se introdujeron a la dirección y a la oficina de secretaría del colegio, de donde sustrajeron una fuerte cantidad de dinero que aún no ha sido dada a conocer. Las autoridades evitaron brindar mayores datos para no entorpecer las investigaciones, sin embargo, este es el segundo robo que ocurre en un centro de estudios en lo que va de esta semana en Estelí. Hoy