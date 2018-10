25, Mayo, 2015 25, Mayo, 2015 1:28 a.m. 1:28 a.m.

INCENDIO EN BASURERO MUNICIPAL DE MASAYA AFECTA A POBLADORES DE MONIMBÓ

Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Masaya y Granada trabajaron este domingo para sofocar un incendio de gran magnitud en el vertedero de Masaya, situado en la comarca El Túnel, al sureste del casco urbano. El teniente Erick Rivas, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Masaya, indicó que el incendio comenzó a eso de las 6:00 a.m., pero al llegar gran parte del costado noreste del lugar, donde descargan desperdicios de las zonas francas, ya estaba quemado. “Mil metros cuadrados se están quemando, aparentemente, no es nada oficial, porque cuando descubrieron el incendio ya era demasiado tarde, por eso cuando llegamos nosotros ya había avanzado bastante distancia”, dijo el teniente Rivas al dar un reporte preliminar. El bombero mencionó que pidieron refuerzos de Granada y Masaya, de donde llegaron 15 apagafuegos, además una cisterna de la Alcaldía y la empresa que hace las calles para el pueblo y hasta de Defensa Civil. “Como siempre la dificultad es el desabastecimiento de agua, porque tenemos que viajar hasta los bomberos, porque no hay hidrantes cerca que tenga el caudal suficiente”, mencionó el teniente Rivas. Dificultades El apagafuego agregó que la comuna colabora para la compra del combustible de las unidades que están trabajando. Mencionó que como la labor de extinción se extendió hasta altas horas de la tarde, los voluntarios enfrentaron la dificultad de no poder comer, --por la cantidad de basura y moscas que pululan--, para evitar cualquier infección gastrointestinal. “Y la falta de mascarillas para evitar la contaminación del humo, porque como vos sabés el humo que sale de allí es tóxico debido a la gran cantidad de materiales sólidos que hay, tanto de hospitales, la contaminación es el principal problema”, agregó el teniente Rivas. Origen Aunque los bomberos no dieron un informe sobre el origen del siniestro, el responsable en Gestión de Riesgo de la Alcaldía de Masaya, Bernardino Bermúdez, informó a medios oficiales que al parecer el incendio fue provocado por personas inescrupulosas. El incendio, según lo que declaró el funcionario a los medios oficiales, fue “crítico”, porque la única manera de apagarlo es con tierra, por lo que llevaron maquinaria pesada al lugar. END