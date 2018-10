25, Mayo, 2015 25, Mayo, 2015 6:53 a.m. 6:53 a.m.

VOLCAN TELICA VOLVIÓ A LANZAR ENORMES ROCAS INCANDESCENTES

El volcán Telica localizado al sureste de la ciudad de León, registró explosiones este fin de semana y volvió a lanzar rocas incandescentes. ‘El volcán Telica expulsó rocas incandecentes de 700 grados y pesan media tonelada, este evento no involucra al magma’’, precisó el geólogo Longley. Aunque INETER considera que la actividad es normal, pobladores aledaños al coloso se sienten amenazados por las rocas que caen cerca de sus viviendas. Así, lo ilustra el video captado por la fundación Nuevas Esperanzas, cuyo geólogo Andrew Longley se trasladó al lugar este domingo y conversó con la población que habita cercana al volcán. ‘’Es normal que el Telica expulse rocas, y son peligrosas si llegan a más de 1 kilómetros de distancia, es peligroso para quienes están cerca del coloso’’, expresó el geólogo. Aunque el especialista en geología considera el aspecto científico e impredecible sobre la peligrosidad extrema debido al material arrojado por el volcán, entiende que los pobladores no lo vean así, sin embargo; recomienda a turistas de no acercarse al cráter del volcán. Stalin Andino/100% Noticias