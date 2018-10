POLICIA EJECUTA MASACRE DE FAMILIA QUE DEJO 3 MUERTOS

Un operativo antidrogas que ejecutaba la Policía Nacional la noche de este sábado en el sector de Las Jagüitas, en Managua, resultó en una verdadera tragedia cuando los agentes antinarcóticos, por confusión, abrieron fuego contra un vehículo particular en el que viajaba una familia de 7 miembros, dos de los cuales fallecieron debido a los impactos de bala Según relató Milton Reyes, padre de familia y conductor del vehículo baleado, él junto a su esposa, su cuñada y 4 niños, regresaban de una iglesia y se dirigían a su casa, cuando los agentes que estaban en una zona oscura en el sector de las Cuatro Esquinas, intentaron detener su vehículo, pero sin identificarse como agentes policiales. Reyes explicó que él no detuvo el vehículo porque los agentes no se identificaron en el momento y presumió que se trataba de un asalto, por lo cual decidió acelerar la marcha. En ese momento aceleró el automotor y los agentes realizaron disparos que alcanzaron la humanidad de por lo menos 5 ocupantes del vehículo. Posteriormente, Reyes continuó manejando y en dos sectores más los agentes abrieron fuego contra el vehículo. La persecución terminó cuando las llantas del vehículo resultaron ponchadas y se provocó un accidente contra otro vehículo particular que circulaba en la zona. Reyes relató que una vez detenida la marcha del vehículo, pidió auxilio a los agentes que se encontraban en un cordón policial, pero no lo ayudaron hasta minutos después que decidieron trasladar en una patrulla a los heridos hacia el hospital Manolo Morales

La tragedia cobró la vida de Katherine Domínguez, de 22 años, y Efraín Ramírez, de 11 años. Los demás miembros de la familia fueron atendidos en el Hospital Manolo Morales y se conoció que al menos una de las personas heridas, de nombre Aura Reyes, fue trasladada en condición grave al hospital Lenín Fonseca.

por la madrugada se confirmo la muerte de la tercer victima de la mala actuacion policial y se trata de la menor de 10 ańos "

La Primera Comisionada se solidariza con las familias afectadas

Al lugar de los hechos se presentó la Primera Comisionada Aminta Granera, quien luego de conocer los hechos expresó su solidaridad y la solidaridad del Presidente Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo ante esta tragedia.

Granera prometió a los familiares de las víctimas que se haría justicia y que los agentes implicados estaban siendo detenidos y serían pasados a la Fiscalía para enfrentar el debido proceso judicial.

Fuente: El 19 Digital