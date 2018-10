15, Julio, 2015 15, Julio, 2015 9:24 a.m. 9:24 a.m.

MUJER SE SALVA DE MORIR LUEGO DE RECIBIR UN DISPARO POR SU EX PAREJA

Dania del Socorro Moreno Mendoza de 20 años de edad, resultó con un impacto de bala en el hombro derecho luego que fuera atacada por su expareja, José Vallecillo Osejo de 25 años. Vallecillo Osejo llegó a la casa de la víctima y sin mediar palabras cargó el arma y le disparó en el patio de la casa frente a unos niños y familiares, manifestó una de las testigos. “Él llegó con intensiones de matarme, me apuntó al pecho pero al disparar me fui de espalda y mi prima que estaba con su bebé me agarró. Él salió huyendo” declaró la víctima. Aparentemente la escena se presentó por presuntos celos por parte del victimario pues expresó Moreno Mendoza a las autoridades policiales, que ella ya había dejado al individuo pero que él la acosaba y amenazaba. La mujer fue trasladada al Hospital España de Chinandega, donde los médicos de emergencia le tomaron una radiografía. La bala penetró por el hombro derecho y se alojó en el músculo dorsal o parte posterior del tórax. El hecho ocurrió en el barrio El Progreso ubicado al sur este de la ciudad de Chinandega. Tn8/Belkiss Medina