23, Julio, 2015 23, Julio, 2015 2:50 a.m. 2:50 a.m.

RESCATAN A MUJER NICA FORZADA A VIVIR EN ARMARIO EN SAN FRANCISCO

None

Una mujer nicaragüense que estuvo cautiva en un armario por cerca de un año, sufriendo abusos físicos y sexuales a diario, fue rescatada y dos sospechosos arrestados, dijo la policía de la comunidad de Richmond en el área de la bahía de San Francisco. Autoridades locales fueron alertadas por el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos y por una organización comunitaria, dijo el Departamento de Policía de Richmond el martes en un comunicado. La mujer fue atraída a Estados Unidos desde Nicaragua por un hombre de 35 años que le dijo a través de Facebook que conseguiría una vida mejor y oportunidades laborales, según el comunicado. Los investigadores lograron localizar el teléfono celular de la víctima y la residencia, a 32 kilómetros al noreste de San Francisco. La policía arrestó al sospechoso y a un pariente, un hombre adulto, que también vivía en la casa. No se reveló inmediatamente cuándo ocurrieron los arrestos. "La evidencia en la residencia confirmó toda la información que habían obtenido los detectives", dijo la policía en el comunicado. La policía no ofreció las identidades de ninguno de los individuos. No se conoció en qué condiciones se encontraba la mujer. SAN FRANCISCO (Reuters)