GOLPIZA A MENOR EN COLEGIO DE CHINANDEGA LO MANTIENE HOSPITALIZADO

Está previsto que la delegada municipal del Mined, Violeta López Rodríguez, se reúna hoy con la dirección del centro escolar.

Producto de una golpiza entre menores de edad dentro de un colegio, un niño de ocho años perdió el bazo (víscera vascular situada en la región del hipocondrio izquierdo, que desempeña diversas funciones relacionadas con la sangre y el sistema inmunológico). El menor de iniciales J.P.C., de ocho años, recibió una patada en la parte izquierda del abdomen, por parte de un compañero de clase de 10 años de edad. La víctima fue intervenida quirúrgicamente en el hospital España, de Chinandega, y los galenos dijeron a sus padres de familia que este necesita cuidados especiales. “El jueves pasado al mediodía, una persona llevó a mi hijo a mi casa y dijo que lo encontró en el suelo retorciéndose del dolor, por lo que lo trasladé al hospital. Tenía sangrado interno producto de una patada que recibió en el colegio”, confesó consternado Jorge Abilio Pérez, padre de la víctima.“El médico que lo operó me dijo que le rogara a Dios que saliera bien de la operación porque era riesgosa. ¡Gracias al Señor, mi pequeño está vivo!, aunque requiere un cuidado especial”, indicó el progenitor.El padre del infante informó que interpuso queja ante la dirección del colegio y ahí le manifestaron que la delegación municipal del Ministerio de Educación (Mined) remitirá las diligencias ante la Policía Nacional. “Exijo castigo para el culpable, porque mi único hijo casi muere como consecuencia de esa salvaje agresión", aseveró Pérez. Por su parte, Aracely Corona, progenitora del menor de edad, afirmó que este fue dado de alta la mañana del jueves y solicitó una investigación y sanción al respecto para que este tipo de casos no se repitan. El Nuevo Diario buscó la versión del médico que atendió al niño, pero en el centro asistencial dijeron que no tenían autorización para brindar entrevista. Tomado de END