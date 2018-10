24, Julio, 2015 24, Julio, 2015 7:49 a.m. 7:49 a.m.

ASESINAN A MAESTRA LUEGO DE SER POSIBLEMENTE VIOLADA EN MATAGALPA

Luto, dolor e indignación son los sentimientos de la comunidad estudiantil de una escuelita en Matagalpa. La directora del centro escolar y maestra Elvia Lidia Altamirano Castro de 44 años, fue asesinada y su cuerpo lo encontraron en un predio montoso en Matagalpa, tras haber desaparecido este jueves. Las autoridades sospechan que antes de su asesinato fue violada pues fue encontrada desnuda. La maestra Elvia viajaba todos los días desde la comunidad Los Palacios hasta su centro de trabajo, y pese a que tenía que recorrer varios kilómetros, siempre estaba temprano. “Yo me extrañé al ver que no llegó a la hora de siempre, la comencé a llamar y no me contestaba el celular, solamente salía el buzón”, contó la profesora Juana del Rosario Martínez López. Eduardo Montenegro de NOTIMAT de Matagalpa expresó a 100% Noticias que la docente fue hallada muerta en la comunidad El Palacio, e impartía clase en la Escuela San Antonio. El cuerpo de Altamirano presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo. El cadáver fue remitido a medicina forense para los exámenes correspondientes. Este lamentable hecho mantiene al magisterio del norte en luto. Las investigaciones policiales continúan a fin de dar con los autores del asesinato. Stalin Andino/100% Noticias