31, Julio, 2015 31, Julio, 2015 1:59 a.m. 1:59 a.m.

PASAJERO DE CAPONERA PIERDE LA VIDA EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN MASAYA

None

De manera trágica perdió la vida en un accidente de tránsito el albañil Miguel Ángel Cruz, de 44 años, a quien se le desprendió la pierna izquierda, la rótula y parte de sus genitales cuando viajaba como pasajero en la mototaxi placa MY- 0055, que chocó contra un vehículo particular. María Gabriela Pavón, nieta política de la víctima, informó que a eso de las 6:30 p.m. del pasado miércoles les avisaron que su abuelo había sufrido un accidente en una caponera, luego que un carro particular aventajara a una bicicleta y luego a ellos. “Mi abuelo venía atrás en la mototaxi y traía el pie fuera de la puerta, al momento del choque, el carro se le pasó llevando la pierna izquierda y se desangró”, comentó la pariente. La joven señaló que al momento del percance, los ocupantes de la mototaxi trataron de ayudar al albañil, quien trató de incorporarse, pero no pudo porque la pierna la tenía desbaratada. Versiones El hecho se registró la noche del 29 de julio, frente a los pozos de agua potable de la comarca El Comején. La mototaxi era conducida por Ricardo José Navarrete, quien supuestamente aventajó en una curva y pasó muy cerca del vehículo, que le desprendió una de las extremidades inferiores a Cruz. Carlos Bermúdez, otro de los pasajeros, aseguró que Navarrete circulaba a exceso de velocidad, y de pasajeros, porque eran seis personas las que viajaban en la mototaxi. “Eso fue rápido, aventajó una bicicleta y no me explico cómo iba la persona que murió”, mencionó Bermúdez. “La víctima llevaba chineado a un menor de edad, quien resultó lesionado, con una posible fractura en el brazo izquierdo, por lo que lo trasladaron al hospital Humberto Alvarado”, dijo el oficial Carlos Pichardo, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Masaya. El vehículo placa MY-067, conducido por Johnny Antonio Valle, viajaba en sentido contrario al de la mototaxi y este responsabiliza a Navarrete de ser el causante de la tragedia. En este accidente resultaron lesionados Carlos Alberto Bermúdez Pérez, Javier Martín Rueda, Dumas Martínez y Kathya Rueda, quienes fueron trasladados al hospital Humberto Alvarado, de Masaya. Las autoridades policiales investigan el caso para determinar la responsabilidad de cada conductor. END