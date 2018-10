06, Agosto, 2015 06, Agosto, 2015 4:03 a.m. 4:03 a.m.

POLICÍA INVESTIGA MUERTE DE JOVEN HALLADO EN POZO

Las autoridades de la Policía de León investigan la muerte de Bismarck Ramírez, de 23 años, quien fue encontrado en un pozo de aproximadamente 40 metros de profundidad, camino a la comunidad El Chagüe, del municipio de León, en el occidente de Nicaragua, la noche del martes 4 de agosto. Según los familiares y la esposa, el joven habría sido asesinado y luego lanzado al pozo para robarle una motocicleta. Acusa a su sobrino Aracely Lainez, de 23 años, esposa de la víctima, asegura que a Ramírez lo mataron, ya que en la propiedad donde cuidaba se robaron cuatro chanchos y una motocicleta, propiedad de Lainez. “Se llevaron mi moto, él caminaba en la moto, se la trajo y se la robaron, la moto era de color rojo, él no tenía problemas con nadie. Lo mataron y lo mató Erick López, él fue, yo sé, él vino a robar chanchos, él camina drogado, es un sobrino que solo viene a hacer chanchadas”, acusó Laínez. Según la mujer, a las 7:40 a.m. del martes, su esposo había desaparecido y fue después del mediodía que notó que no aparecía, por lo que procedió a buscarlo. A eso de las cinco de la tarde, Lainez lo buscó en un predio y de repente miró que un pozo estaba tapado, lo destapó y miró y se dio cuenta que el cuerpo se encontraba en el interior del mismo. El cadáver fue rescatado por la Dirección General de Bomberos a eso de las 9:00 p.m. del 4 de agosto. El comisionado Miguel Carmona, jefe de Auxilio Judicial de la Policía de León, dijo que se encuentran investigando el caso que hasta el momento se ha tipificado como homicidio. Agregó que el joven señalado por la esposa, Erick López, está siendo buscado por oficiales de la Policía en el sector de El Tránsito, del municipio de Nagarote y que no ha sido capturado. Hoy/Eddy López