15 SISMOS EN TRES DÍAS SE REGISTRARON EN EL VOLCÁN MOMOTOMBO

1:47 a.m.

None

Los eventos

Un total de 15 sismos se han registrado en el volcán Momotombo a lo largo de esta semana, seis de los cuales ocurrieron este jueves por la mañana. A pesar de ello, especialistas del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) descartaron una posible reactivación del coloso. El sistema de monitoreo del Ineter registró ayer, en un lapso de 12 minutos, cinco temblores con magnitudes que oscilaron entre 2.5 y 3 grados en la escala abierta de Richter.En declaraciones a medios oficiales, el asesor del Ineter Wilfried Strauch, dijo que “el Momotombo es sísmicamente activo, pero no hay ningún indicio para la reactivación volcánica”. Según Strauch, los temblores fueron percibidos en las viviendas cercanas al volcán y en la planta eléctrica del mismo nombre. No hubo reportes de daños o víctimas. Explicó que los movimientos están relacionados a las fallas geológicas, los que no se asocian a movimientos de magma, ni gases, sino que se producen en el volcán o sus cercanías.El primero de los sismos se registró a las 6:47 de la mañana con una profundidad de 9.6 kilómetros y una intensidad de 2.5 grados en la escala abierta de Richter, dos minutos después ocurrió uno de 2.7 grados seguido de otro de 3 grados. El Momotombo volvió a temblar a las 6:50 de la mañana con un sismo de 2.6 grados y nueve minutos después ocurrió el último con una intensidad de 2.5 Richter. Los sismos cuyo epicentro es el volcán Momotombo se han registrado desde el lunes de esta semana, ese día hubo un total de cuatro sismos, el más fuerte a las 7:31 de la noche y con una intensidad de 2.8 Richter. END