14, Agosto, 2015 14, Agosto, 2015 3:13 a.m. 3:13 a.m.

MADRE ENCADENA A SU HIJA POR NO LLEGAR A DORMIR A CASA

Una madre nicaragüense de apellidos Valladar Valenzuela encadenó a su hija de 16 años la noche del pasado martes, porque el lunes la menor no llegó a dormir a su casa, en Alajuela, Costa Rica Agentes de la Fuerza Pública que atendieron el suceso indicaron que la madre buscaba “contener” a la menor, ya que salía mucho de noche. “Lo que la mamá nos dijo es que la hija se escapaba mucho de la casa, acostumbraba salir y llegar hasta el día siguiente. A la señora se le abrió un proceso por violencia doméstica que actualmente está en investigación”, comentó Rodolfo Vega, subjefe de la Fuerza Pública. La progenitora aseguró a la Policía que era la primera vez que utilizaba cadenas para disciplinar a su hija. “Otras veces lo que hacía era dejarla encerrada en la casa, la mamá tenía que ir a trabajar y no quería que la muchacha se escapara, según nos dijo”, detalló el oficial. El subjefe de la policía indicó que a la mamá se le dictaron algunas medidas como no optar por este tipo de mecanismos contra su hija ni golpearla, esto porque la adolescente continúa viviendo con ella. La oficina local del Patronato Nacional de la Infancia en el cantón alajuelense asumió el caso este miércoles, hasta el momento no registran casos similares. Diario Extra