17, Agosto, 2015 17, Agosto, 2015 2:34 a.m. 2:34 a.m.

PAREJA DE RECIÉN CASADOS MUEREN EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

None

Una pareja de recién casados falleció este viernes por la noche en el hospital Antonio Lenin Fonseca, tras ser impactados por una camioneta cerca de la intersección que está a pocos metros del Taller Central de la Policía Nacional, en Managua, cuando se dirigían a su casa a bordo de una motocicleta, informaron los testigos y parientes de las víctimas. La moto, en la que viajaba Jason Iván García, de 21 años, y su pareja, Elizabeth del Socorro Morán Velásquez, de 22 años, circulaba de Oeste a Este cuando fueron colisionados por la camioneta Hilux blanca, placa M099785, conducida en sentido contrario por Francisco Salazar Alemán, de 23, detallaron los testigos. Aunque los testigos presumen que la causa del accidente fue el irrespeto a una señal de alto y exceso de velocidad por parte de uno de los conductores involucrados en la tragedia, las autoridades policiales no se han pronunciado. Erving Aguirre, primo de Morán Velásquez, indicó que su familia se enteró de la tragedia hasta este sábado por la mañana. Mal presentimiento Agregó que la primera en presentir que algo andaba mal fue la mamá de García, porque este había dicho que iba a ir a la iglesia junto a su compañera de vida, pero no regresaron a su casa y los llamaban por teléfono y no contestaban. Al momento de la tragedia, la pareja regresaba de hacer compras. En la vía quedaron tirados los productos que adquirieron. Morán Velásquez y García laboraban en empresas distribuidoras de pan y hamburguesas respectivamente, aunque ella estudiaba una carrera universitaria. Hace año y medio se casaron y no dejan hijos en la orfandad. La familia doliente describió a los jóvenes como alegres, sin vicios y trabajadores. La vela se realizó en el barrio Costa Rica. Según el último informe que brindó la Dirección General de Seguridad de Tránsito de la Policía, los accidentes en todo el país han experimentado una reducción del 11% en comparación con el período anterior, porque de enero al 11 de agosto de este año, 372 personas habían fallecido, en cambio para ese mismo período de 2014 se registraban 419. Entre el viernes y el sábado perecieron tres personas por accidente: la pareja y Wilfredo Eduardo Ampié, de 31 años, quien fue destrozado por un auto al intentar cruzar la carretera Masaya-Managua, a la altura del kilómetro 10. Fuente: END