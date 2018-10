21, Agosto, 2015 21, Agosto, 2015 6:49 a.m. 6:49 a.m.

POLICÍA HABRÍA MATADO A SUPUESTO REARMADO EN ENFRENTAMIENTO CON BANDA CRIMINAL CINCO PINOS

La Policía Nacional emitió un comunicado la mañana de hoy viernes en el que informa sobre la muerte del líder de una banda criminal llamada “Cinco Pinos” que operaba en la zona de Ayapal, municipio de San José de Bocay, Jinotega. Según el comunicado el jueves 20 de agosto, a eso de las 05:00 a.m., un “destacamento policial, que patrullaba en los alrededores de la Comunidad Cabecera del Toro, al suroeste del Municipio de San José de Bocay, se enfrentó con tres delincuentes que forman parte de la banda delincuencial “Cinco Pinos”, resultando muerto Francisco Reyes Méndez, alias “Cinco Pinos”, jefe de la banda”. La Policía indicó que los integrantes de la banda se dedicaban a la seguridad y trasiego de droga desde Amakon hasta Waslala, abigeato, robo con intimidación, extorsiones y asesinatos. Además proporciona un supuesto amplio historial delictivo de Francisco Reyes. Sin embargo, el 12 de agosto pasado fue publicado en video en Youtube donde aparecen los miembros de una agrupación autodenominada Comando Cinco Pinos diciendo que recurrieron a las armas para derrocar al gobierno del presidente Daniel Ortega quien supuestamente se ha olvidado de las zonas rurales como el municipio de Waslala. Los integrantes de la agrupación se identificaron como supuestos ex contras y demandaban elecciones libres y transparentes. “Daniel Ortega no entiende de votos, solo de armas”, dijeron. Aquí el link del video: https://www.youtube.com/watch?v=Ev8CkdwA6qs Fuente: HOY