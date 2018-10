12, Septiembre, 2015 12, Septiembre, 2015 6:50 a.m. 6:50 a.m.

MOTÍN EN CÁRCEL DE LEÓN

Las autoridades de las cárceles preventivas de León no han podido controlar un amotinamiento que se registra desde las diez de la mañana de este sábado, donde se encuentran recluidos aproximadamente unos 200 reos, que según sus familiares viven en hacinamiento. Desde Chinandega han llegado las fuerzas antidisturbios, para a controlar la situación. En los techos de la cárceles aun se observan agentes que rodea la zona. “Hasta el peor delincuente tiene derecho ser tratado como persona”, dice visiblemente alterada Adriana Zúñiga, de 45 años, quien asistía al lugar para llevar el almuerzo a su hijo. “Uno como madre tiene miedo, que le pase algo ” reitera, quien también afirma, que no es la primera vez que ocurre una situación similar. Hasta el momento se habla de dos personas heridas, cuyos nombres no han sido identificados. Se desconocen las causas que originaron el motín y la entrada a los familiares también ha sido restringida. END