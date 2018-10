ANGUSTIA EN EL SAUCE Y ACHUAPA POR ENJAMBRE SÍSMICO

2:58 a.m.

Rosario Murillo anunció que el Gobierno ha enviado a El Sauce y Achuapa paquetes alimenticios y un contingente médico para atender a la población, principalmente a quienes sufren de crisis nerviosa por la actividad sísmica.

Doce familias asentadas en las comunidades Los Pálales y La Orquesta, 15 kilómetros al este del municipio de El Sauce, decidieron abandonar sus propiedades, construir champas de plástico y dormir en los patios debido a un enjambre sísmico que inició hace tres días e incrementó ayer con al menos 76 eventos, hasta iniciada la noche. La decisión de autoevacuarse fue tomada por las familias por temor a que sus casas se desplomen, como consecuencia de los movimientos telúricos que afectan también al municipio de Achuapa.La tarde de ayer debido a los movimientos telúricos en El Sauce, en cinco casas hubo derrumbe de paredes. El fallamiento local tiene su epicentro en la comunidad La Orquesta, los tremores han alcanzado una intensidad de hasta 3.1 grados en la escala de Richter. Los sismos son perceptibles por la población en las comunidades El Papelón, Los Loros, Los Palales, El Guácimo, El Chaparral, Las Puertas, San Cayetano, Las Pilas y el casco urbano de Achuapa.José Faustino Castillo, habitante del caserío San Cayetano, en la comunidad El Chaparral, comentó que los seísmos han sido fuertes. “No es normal que esté temblando todos los días; sentimos como una explosión y luego se produce el temblor más fuerte. Las casas de adobe se mueven como gelatina”, relató Castillo. Norca Sosa, de 48 años y habitante del casco urbano de El Sauce, afirmó que ayer a las 5:20 a.m. sintió un temblor fuerte cuando hacía labores domésticas. “Estamos alarmados con esta situación porque nunca habíamos sentido temblores de esta manera, tan seguido. He observado que se partió una pared en el costado derecho de mi propiedad”, manifestó Soza.La mujer agregó que ella y su familia se mantienen alerta ante "el temor de que en cualquier momento pueda ocurrir un terremoto” con consecuencias muy graves para la población. Por su parte, Sigfredo Amancio Merlo, secretario político del partido gobernante en la zona, confirmó que cuatro viviendas de abobe ubicadas en el casco urbano de El Sauce presentan fisuras y corren el riesgo de colapsar. Merlo explicó que las casas que están por derrumbarse se encuentran en esa condición, no solo por los sismos sino por la falta de mantenimiento por parte de sus dueños.Al menos 76 movimientos telúricos causados por el enjambre sísmico mantienen en zozobra a los habitantes de ambos municipio de León. Los sismos de mayor intensidad han sido de 3.9 y 3.6 grados en la escala de Richter, según el monitoreo del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter). Desde la noche del viernes hasta el anochecer del sábado, la red sísmica de Ineter reportó 80 temblores asociados al enjambre sísmico que afecta a esa región del occidente de Nicaragua. Los sismos son bastante superficiales y, por esa razón, son sentidos por los habitantes de esos municipios. De acuerdo con las autoridades, los movimientos de tierra continuarán.Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, afirmó al mediodía de ayer que el sismo de mayor intensidad se reportó a las 5:21 de la mañana del sábado y fue de 4.3 grados Richter, teniendo su epicentro al sur de Achuapa. Murillo dijo que en las poblaciones afectadas por el enjambre sísmico se reportan casas con las paredes rajadas, agregando que unas 600 familias están viviendo momentos de angustia como consecuencia de los temblores y que el Gobierno está suministrando asistencia a la población. La Defensa Civil y autoridades locales de la zona se mantienen en alerta ante el enjambre sísmico desatado, con el objetivo de evitar daños a las personas en caso de una eventualidad mayor. FUENTE EL NUEVO DIARIO