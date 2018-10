14, Septiembre, 2015 14, Septiembre, 2015 8:02 a.m. 8:02 a.m.

PAREDES DE ADOBE COLAPSAN ANTE SISMOS EN EL SAUCE

Debido a la afectación en más de veinte casas, a causa de 118 sismos registrados desde que inició el enjambre en El Sauce y Achuapa, el Gobierno anunció que habilitará albergues temporales para las personas afectadas. La situación mantiene con temor y en alerta a los habitantes que dicen desconocer qué está pasando. La coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, informó a través de medios oficialistas que “el Gobierno está preparando refugios temporales para las familias de las comunidades de El Sauce y Achuapa, que se encuentran vulnerables por la fragilidad de sus casas, ante el nuevo enjambre sísmico que inició este fin de semana”. En el transcurso de ayer según Murillo se registraron tres sismos de 1.5, 2.7, 1.6, en la zona del enjambre y luego uno en las costas del Pacífico, frente al Cosigüina, de tres grados. “Ahí en El Sauce y las familias que habitan en casas de adobe se sienten inseguras, no pueden entrar a sus casas, por lo tanto tenemos que acudir de inmediato con el modelo de refugio o casitas o cuartos temporales que tuvimos en Nagarote”, indicó Murillo. “Tenemos reportadas más de veinte casas dañadas, con daños leves o paredes derrumbadas o fisuras grandes. Pero la realidad es, que en esa zona todas las casitas son de adobe, por lo tanto siempre son consideradas riesgosas, más en una situación como esta. Estamos evaluando, valorando, a ver qué podemos hacer para que estas familias no estén corriendo riesgos”, dijo. Murillo manifestó que desde el año pasado se mantiene la Alerta Roja Protectora, decretada por el presidente inconstitucional Daniel Ortega, luego de la actividad sísmica que ocurrió en abril de 2014. EVALUACIÓN DE LA ZONA Guillermo González, codirector del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) y el doctor Wilfried Strauch, especialista del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), visitaron ayer la zona cercana al epicentro del fenómeno, conversaron con las familias y verificaron todas las medidas que se han tomado debido al evento. “En estas visitas, los especialistas del Ineter estarán verificando las grietas que aseguran se han formado en el suelo y además comprobar la situación en el cerro La Horqueta, que atemoriza a los pobladores, ya que aseguran escuchar retumbos en el mismo”, explicó Murillo. PREOCUPADOS Las viviendas de la comunidad de Río Grande, ubicada a 12 kilómetros al norte del municipio de El Sauce, en León, son las más perjudicadas por los sismos. La mayoría de los pobladores han decidido dormir fuera de sus casas ante los constantes sismos que se registran y los consultados aún esperan una explicación certera de parte de las autoridades. Justina Rivera, de 41 años, asegura que nunca en su vida había sentido tanto miedo. El sábado 12 de septiembre en la mañana su comunidad fue sorprendida por un fuerte temblor. Rivera cuenta que mientras dormía fue estremecida por un temblor y se suspendió de la cama, escuchó un derrumbe y cuando se salió al patio observó que parte de la pared de su vivienda estaba colapsada. “Salí corriendo, fue terrible, no deja de temblar, nadie nos dice a qué se deben los temblores, solo nos dicen que tengamos calma, dicen que es un cerro”, dijo Rivera. Otra de las viviendas que sufrió daños es la de Karla Montealto, de 26 años, gran parte de la pared se derrumbó. “Estaba acostada cuando tembló fuerte, inmediatamente corrí a buscar a mi dos hijas para protegerlas. La alcaldesa dice que son sismos normales de la tierra, pero otros dicen que es de un cerro, no estamos claros qué provoca los temblores”, expresó. Debido a la supuesta expulsión de piedras del cerro La Horqueta, se conoció que se evacuó a tres familias. Ahí es donde más fuerte se sienten los temblores. En El Sauce la mayoría de las viviendas son construidas de adobe. EDDY LOPEZ